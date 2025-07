VIDEO: ट्रेंट बोल्ट ने इस बार गेंद से ज्यादा बल्ले से किया धमाका, हारती हुई बाजी जीत गई एमआई

Trent Boult Allround Performance: मेजर लीग क्रिकेट 2025 का एलिमिनेटर मुकाबला बीते बुधवार (09 जुलाई) को सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स और एमआई न्यूयॉर्क के बीच डलास में खेला गया. जहां एमआई की टीम ट्रेंट बोल्ट के करिश्माई प्रदर्शन के बदौलत तीन गेंद शेष रहते दो विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. डलास में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की टीम 19.1 ओवरों में 131 रन बनाने में कामयाब हुई थी.

फ्रांसिस्को की तरफ से मिले 132 रनों के छोटे से लक्ष्य को देखकर उम्मीद जताई जा रही थी कि एमआई की टीम यह मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लेगी. टीम के सलामी बल्लेबाजों ने पारी का आगाज भी काफी शानदार तरीके से किए.

Trent Boult scored 22*(13) with 2 sixes in the Eliminator of MLC 2025 🥶🔥 He took MI New York over the line. 🔥 #MLC2025 #TrentBoult #SFUvMINY pic.twitter.com/Uiyb9lT2dD

मोनांक पटेल (33) और क्विंटन डी कॉक (33) ने पहले विकेट के लिए 6.2 ओवरों में 43 रनों की साझेदारी की. मगर इन दोनों बल्लेबाजों के बाद मध्यक्रम के खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी सोचनीय रहा.

नतीजन एक समय आसानी से जीतती हुई नजर आ रही एमआई के सामने हार का खतरा मंडराने लगा. ऐसी परिस्थिति में नौवें क्रम पर बल्लेबाजी के लिए उतरे बोल्ट ने ना सूझबूझ से बल्लेबाजी की. बल्कि तेजी से रन बनाते हुए टीम को जीत दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई.

उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल 13 का सामना किया. इस बीच 169.23 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 22 रन बनाने में कामयाब रहे और अपनी टीम को जीत दिलाकर ही वापस पवेलियन लौटे.

बल्लेबाजी से पहले ट्रेंट बोल्ट का जलवा गेंदबाजी में भी रहा. उन्होंने अपनी टीम के लिए चार ओवरों का स्पेल डालते हुए 19 रन खर्च कर दो सफलता प्राप्त की. मैच के दौरान उनके शिकार विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सीफर्ट के अलावा जेक फ्रेजर मैकगर्क बने.

Trent Boult is known for being a hero with the ball, but tonight, he was a shining star with the bat 🏏 and tonight's Stake Player of the Match! 🌟@StakeIND x @stakenewsindia pic.twitter.com/oYz4xFa2aC