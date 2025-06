VIDEO: अंपायर से हुई चूक या किस्मत का मिला साथ? ट्रेविस हेड के कैच पर मचा बवाल

Travis Head, West Indies vs Australia, 1st Test: मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया की टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है. सीरीज का पहला मुकाबला 25 जून से बारबाडोस स्थित केंसिंग्टन ओवल में खेला जा रहा है. यहां पहले दिन ही मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली पारी में 180 रनों पर ढेर हो गई. मध्यक्रम के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड का बल्ला नहीं चलता तो स्थिति और बुरी हो सकती थी. हालांकि, उन्हें भी मैच के दौरान किस्मत का साथ मिला. सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. जिसमें उनका एक विवादास्पद कैच दिखाया जा रहा है. कुछ लोगों का मानना है कि वह आउट थे और अंपायर से निर्णय लेने में चूक हो गई. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वह नॉट आउट थे. क्योंकि गेंद विकेटकीपर के दस्ताने में जाने से पहले ही जमीन पर टप्पा खा चुकी थी.

मैच के दौरान यह हाई वोल्टेज ड्रामा कैरेबियन तेज गेंदबाज शमर जोसेफ के ओवर में देखने को मिला. उनकी एक तेज तर्रार गेंद पर हेड ने कवर की दिशा में चौका लगाने के इरादे से बल्ला घुमाया. मगर गेंद उनके बैट का बाहरी किनारा लेते हुए विकेटकीपर की दिशा में चली गई. जहां शाई होप ने संभलते हुए गेंद को पकड़ लिया और कैरेबियन खिलाड़ियों ने आउट की अपील की. मगर मैदानी अंपायरों ने रिव्यू देखने के बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को नॉट आउट करार दिया. उनका मानना था गेंद जमीन पर टप्पा खाने के बाद होप के हाथों तक पहुंचा था.

Travis Head got extremely lucky there - was out in my opinion



Managed to be the only 50 getter for Australia in the 1st innings #WIvsAUS #AUSvsWI #WIvAUS #AUSvWI



pic.twitter.com/MqIqVOSid0