AUS vs SA: ट्रेविस हेड- मिचेल मार्श और कैमरून ग्रीन ने मचाया गदर, वनडे बना दिया महारिकॉर्ड, रचा इतिहास

Travis Head and Mitchell Marsh record: तीसरे वनडे मैच (Australia vs South Africa, 3rd ODI) में ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और कैमरून ग्रीन ने मिलकर धमाका कर दिया है. तीनों बल्लेबाजों ने शतक ठोककर साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को हैरान औऱ परेशान कर दिया. पहले ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने शतक जमाया फिर कैमरून ग्रीन ने केवल 47 गेंद पर शतक ठोककर इतिहास रच दिया. ग्रीन वनडे में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने (Fastest ODI hundred for Australia), बता दें कि वनडे में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे तेज शतक ग्लेन मैक्सवेल ने जमाया था. मैक्सवेल ने केवल 40 गेंद पर शतक लगाने का कमाल किया है. (Maiden ODI Hundred for Cameron Green of 47 balls)

💯s galore as Australia batters make merry in the final ODI 🤯#AUSvSA 📝: https://t.co/JIZynhW7cc pic.twitter.com/cihpvmAdnX — ICC (@ICC) August 24, 2025

इसके अलावा ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने इतिहास रचा दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 250 रन की साझेदारी की, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में पहले विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया की ओर से की गई सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का महारिकॉर्ड है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ी ODI ओपनिंग साझेदारी (Highest ODI opening partnership against South Africa)

250* ट्रेविस हेड-मिचेल मार्श, मैके, 2025

200 विक्रम सोलंकी-मार्कस ट्रेस्कोथिक, द ओवल, 2003

193 सौरव गांगुली-सचिन तेंदुलकर, जोहान्सबर्ग, 2001

193 शिवनारायण चंद्रपॉल-क्रिस गेल, जोहान्सबर्ग, 2004

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में जो विकेट पर 431 रन बनाए. जिसमें ट्रेविस हेड ने 103 गेंद पर 142 रन की पारी खेली, हेड ने 17 चौके और 5 छक्के लगाकर धमाका किया. वहीं, मिचेल मार्श ने 106 गेंद पर 100 रन की पारी खेली, मार्श ने अपनी पारी में 6 चौके और 5 छक्के लगाए, इसके अलावा कैमरून ग्रीन ने 55 गेंद पर नाबाद 118 रन की की तूफानी पारी खेली, ग्रीन ने अपनी धमाकेदार पारी में 6 चौकै और 8 छक्के लगाने का कमाल किया. वहीं, Alex Carey 50 रन बनाकर नाबाद रहे.

वनडे में ऑस्ट्रेलिया का यह दूसरा सर्वोच्च स्कोर है ( Highest innings totals in ODIs) इससे पहले साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही 434 रन का स्कोर बनाया था.

वनडे में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च स्कोर (Highest totals for Australia in ODIs)

434/4 बनाम साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 2006

431/2 बनाम साउथ अफ्रीका, मैके, 2025*

417/6 बनाम अफगानिस्तान, वाका, 2015

399/8 बनाम नीदरलैंड, दिल्ली, 2023