टेस्ट क्रिकेट में बने ऐसे 10 अनोखे रिकॉर्ड जिसका टूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है

क्रिकेट में रिकॉ़र्ड बनते हैं टूटने के लिए, लेकिन कुछ कमाल के रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जिसका टूटना मुश्किल (Record Never Get Broken) ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है. विश्व क्रिकेट में कई ऐसे रिकॉ़र्ड्स बने हैं जिसे काफी समय के बाद तोड़ा गया है लेकिन कुछ रिकॉ़र्ड्स ऐसे भी हैं जिसे आजतक नहींं तोड़ा गया है और उनका टूटना भी मुश्किल है. ऐसे में जानते हैं टेस्ट क्रिकेट के उन 11 रिकॉर्ड (Test Cricket Records That Might Never Get Broken) के बारे में जिसका टूटना मुश्किल है.