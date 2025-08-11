विज्ञापन
AUS vs SA, 1st T20I: टिम डेविड का T20I में तहलका, ऐसा महारिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास, विश्व क्रिकेट चौंका

Tim David record in T20I: ऑस्ट्रेलिया की ओर से टिम डेविड ने तहलका मचाया और 52 गेंद पर 83 रन की पारी खेली, अपनी पारी में डेविड ने 4 चौके और 8 छक्के लगाने में सफलता हासिल की.

Tim David record in T20I: Australia vs South Africa, 1st T20I
  • ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में 17 रन से जीत हासिल की थी.
  • टिम डेविड ने 52 गेंदों में 83 रन बनाए जिसमें उन्होंने चार चौके और आठ छक्के शामिल थे.
  • डेविड ने टी20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया.
Tim David record: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया (Australia vs South Africa, 1st T20I) ने शानदार खेल दिखाया और 17 रन से मैच को जीतने में सफलता हासिल की. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 178 रन बनाए जिसके बाद साउथ अफ्रीकी टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 161 रन ही बना पाने में सफल रही. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से टिम डेविड ने तहलका मचाया और 52 गेंद पर 83 रन की पारी खेली, अपनी पारी में डेविड ने 4 चौके और 8 छक्के लगाने में सफलता हासिल की. टिम डेविड (Tim David) की धुआंधार पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 178 रन का स्कोर खड़ा किया. एक समय ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट 75 रन पर गिर गए थे लेकिन इसके बाद टिम डेविड ने करिश्मा किया और टीम के स्कोर को 178 रन पर ले जाने में सफल रहे. 

टिम डेविड ने रचा इतिहास 

टिम डेविड ने अपनी धमाकेदार पारी के दौरान 8 छक्के लगाए.  उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में किसी ऑस्ट्रेलियाई बैटर की ओर से सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, टिम डेविड ने  डेविड वार्नर के महारिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया. वार्नर ने 2009 में मेलबर्न में 89 रनों की पारी के दौरान 6 छक्के लगाए थे. 

T20I में सबसे आगे 

इसके साथ -साथ टिम डेविड अब T20I में सर्वोच्च व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट रखने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर उन्होंने वर्तमान में  सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ दिया है.  सूर्यकुमार का टी-20 इंटरनेशनल में स्ट्राइक रेट 167.07 का है तो वहीं, अब टिम डेविड का T20I  में स्ट्राइक रेट 167.37 का हो गया है. 

टिम डेविड के नाम अब टी20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट (न्यूनतम 1000 रन) Tim David Now has Highest SR in T20I format 

167.37 - टिम डेविड*
167.07 - सूर्यकुमार
164.32 - फिल साल्ट
163.79 - आंद्रे रसेल
163.27 - फिन एलन
159.15 - ट्रैविस हेड
156.44 - कॉलिन मुनरो
155.64 - ग्लेन मैक्सवेल

