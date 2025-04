Ashwani Kuamr: 'अश्विनी कुमार, इस नाम को याद कर लें', सोशल मीडिया का दिल लूट लिया लेफ्टी पेसर ने

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में सोमवार को मैच के परिणाम से इतर पूरा आकर्षण करियर का पहला आईपीएल मैच खेलने वाले मुंबई इंडियंस के लेफ्टी पेसर अश्विनी कुमार (Ashwani Kumar) के इर्द-गिर्द सिमट कर रन गया. पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले अश्विन कुमार (Ashwani kumar made havoc) ने अपनी तीखी गेंदों से केकेआर के दिग्गज बल्लेबाजों पर ऐसा हमला बोला कि वे बेबस हो गए. और देखते ही देखते उन्होंने मुंबई के चार बड़े विकेट चटकाकर केकेआर के डगआउट में कोहराम मचा दिया. अश्विन ने 3 ओवरों में 24 रन देकर 3 विकेट चटकाए, तो उन्होंने इस बेहतरीन प्रदर्शन से सोशल मीडिया का दिल जीता नहीं, बल्कि लूट लिया. यह आप इम कमेंटों से बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हैं. इस नाम को आप याद कर लें

ASHWANI KUMAR – REMEMBER THE NAME FOR THE FUTURE 🇮🇳🔥

4 wickets on debut, making KKR's big guns look like amateurs! 💥

This kid's got star power, and Future Legend! 🌟#AshwaniKumar #MIvsKKR #IPL2025 pic.twitter.com/J9vuXVNhU9 — XGlobalBuzz (@Xglobalbuzz) March 31, 2025

दो राय नहीं कि भारत का अगला हथियार साबित हो सकते हैं अश्विनी

𝗔𝘀𝗵𝘄𝗮𝗻𝗶 𝗞𝘂𝗺𝗮𝗿 – 𝗔 𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗣𝗮𝗰𝗲 𝗦𝗲𝗻𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻?



A promising left-arm pacer making waves!

Consistency will be the key to his rise.

🇮🇳 Could he be India's next big weapon?

Or its too early to expect 🤷 🙄 #MIvKKR | #AshwaniKumar #KKRvsMI pic.twitter.com/RLBgOSvRfH — Shivam Verma (@Shivam_Verma_98) March 31, 2025

निश्चित रूप से मुंबई इंडियंस का टैलेंट स्काउट ! बड़ी तारीफ है!

बात सही है कि प्रदर्शन में नियमितता देखने लायक होगी कि आगे वह कैसा करते हैं, खुद को कैसे संभालते हैं

तीन मैचों में ही मुंबई ने भारतीय क्रिकेट को दो बड़ी प्रतिभाएं दे दी हैं