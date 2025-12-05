विज्ञापन
सेंचुरीज की डबल हैट्रिक के लिए तैयार हैं किंग, वनडे क्रिकेट में सिर्फ बाबर आजम कर चुके हैं ये कारनामा!

Virat Kohli Upcoming Record IND vs SA 3rd ODI: वनडे में तीन बार बैक-टू-बैक शतक लगाने की हैट्रिक करने का कारनामा भी विराट कोहली समेत चंद धुरंधरों ने किया है. लेकिन वनडे में सबसे ज़्यादा बैक-टू-बैक शतक लगाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के कुमार संगाकारा के नाम है.

Virat Kohli Upcoming Record IND vs SA 3rd ODI

Virat Kohli Upcoming Record IND vs SA 3rd ODI: रांची में 306ठा और रायुपर में 307वां अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेलते हुए किंग कोहली दुनिया भर के क्रिकेट फ़ैन्स और दिग्गजों को अपना मुरीद बनाने में कामयाब रहे. विराट के 11वीं बार वनडे में लगातार दो सेंचुरीज़ अपने नाम की और वनडे में 53वां और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 84वां शतक जमा दिया. विराट जिस आसानी से रन बटोरते हुए शतकीय मुकाम तक पहुंचे कि फ़ैन्स अब उनसे हर मैच में शतक की उम्मीद करने लगे हैं. फ़ैन्स में विराट को शतक मारते देखने का क्रेज़ उस मुकाम पर है कि जिस ‘विशाखापत्तनम वनडे के टिकट पहले बिक नहीं रही थे' वो अब पूरी तरह बिक चुके हैं. विशाखापत्तनम के क्रिकेट स्टेडियम के बाहर फिर भी टिकटों के लिए तांता लग गया है. 

रिकॉर्ड 11 बैक-टू-बैक सेंचुरीज़

रांची और रायपुर में विराट ने 11वीं बार वनडे में बैक-टू-बैक दो शतक लगाने का कारनामा किया जो वनडे क्रिकेट में एक नायाब रिकॉर्ड है. जीनियस एबी डिविलियर्स भी ये कारनामा सिर्फ 6 बार कर चुके हैं. 

सेंचुरीज की हैट्रिक लगा चुके हैं ROKO

वनडे में तीन बार बैक-टू-बैक शतक लगाने की हैट्रिक करने का कारनामा भी विराट कोहली समेत चंद धुरंधरों ने किया है. लेकिन वनडे में सबसे ज़्यादा बैक-टू-बैक शतक लगाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के कुमार संगाकारा के नाम है. संगाकारा ने 2015 की ICC वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान 4 टीमों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा 4 बैक-टू-बैक शतक जमाए थे. वैसे इन सबके बावजूद श्रीलंकाई टीम 2015 वर्ल्ड कप में द.अफ़्रीका के ख़िलाफ़ क्वार्टर फ़ाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी.

बैक-टू-बैक सेंचुरीज़ की हैट्रिक के मामले में पाकिस्तान की ओर से सबसे ज़्यादा 5 बार वनडे में ये कारनामा हुआ है. दक्षिण अफ़्रीका की ओर से 3, भारत की ओर से 2, श्रीलंका, न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड की ओर से 1-1 बार वनडे क्रिकेट इन कारनामों का गवाह बना है. 

क्रमक्रिकेटरटीमलगातार शतकवर्षविपक्षी टीमें
1कुमार संगाकाराश्रीलंका42015बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड
2जहीर अब्बासपाकिस्तान31982भारत, भारत, भारत
3सईद अनवरपाकिस्तान31993श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका
4हर्शल गिब्सदक्षिण अफ़्रीका32002केन्या, भारत, बांग्लादेश
5एबी डिविलियर्सदक्षिण अफ़्रीका32010भारत, भारत, विंडीज़
6क्विंटन डिकॉकदक्षिण अफ़्रीका32013भारत, भारत, भारत
7रॉस टेलरन्यूज़ीलैंड32014भारत, भारत, पाकिस्तान
8बाबर आजमपाकिस्तान32016विंडीज़, विंडीज़, विंडीज़
9जॉनी बेयर्स्टोइंग्लैंड32018न्यूज़ीलैंड, न्यूज़ीलैंड, स्कॉटलैंड
10विराट कोहलीभारत32018विंडीज़, विंडीज़, विंडीज़
11रोहित शर्माभारत32019इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका
12बाबर आजमपाकिस्तान32022ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, विंडीज़
13फखर जमांपाकिस्तान32023न्यूज़ीलैंड, न्यूज़ीलैंड, न्यूज़ीलैंड
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

