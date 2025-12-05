सेंचुरीज की डबल हैट्रिक के लिए तैयार हैं किंग, वनडे क्रिकेट में सिर्फ बाबर आजम कर चुके हैं ये कारनामा!

Virat Kohli Upcoming Record IND vs SA 3rd ODI: रांची में 306ठा और रायुपर में 307वां अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेलते हुए किंग कोहली दुनिया भर के क्रिकेट फ़ैन्स और दिग्गजों को अपना मुरीद बनाने में कामयाब रहे. विराट के 11वीं बार वनडे में लगातार दो सेंचुरीज़ अपने नाम की और वनडे में 53वां और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 84वां शतक जमा दिया. विराट जिस आसानी से रन बटोरते हुए शतकीय मुकाम तक पहुंचे कि फ़ैन्स अब उनसे हर मैच में शतक की उम्मीद करने लगे हैं. फ़ैन्स में विराट को शतक मारते देखने का क्रेज़ उस मुकाम पर है कि जिस ‘विशाखापत्तनम वनडे के टिकट पहले बिक नहीं रही थे' वो अब पूरी तरह बिक चुके हैं. विशाखापत्तनम के क्रिकेट स्टेडियम के बाहर फिर भी टिकटों के लिए तांता लग गया है.
रिकॉर्ड 11 बैक-टू-बैक सेंचुरीज़
रांची और रायपुर में विराट ने 11वीं बार वनडे में बैक-टू-बैक दो शतक लगाने का कारनामा किया जो वनडे क्रिकेट में एक नायाब रिकॉर्ड है. जीनियस एबी डिविलियर्स भी ये कारनामा सिर्फ 6 बार कर चुके हैं.
सेंचुरीज की हैट्रिक लगा चुके हैं ROKO
वनडे में तीन बार बैक-टू-बैक शतक लगाने की हैट्रिक करने का कारनामा भी विराट कोहली समेत चंद धुरंधरों ने किया है. लेकिन वनडे में सबसे ज़्यादा बैक-टू-बैक शतक लगाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के कुमार संगाकारा के नाम है. संगाकारा ने 2015 की ICC वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान 4 टीमों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा 4 बैक-टू-बैक शतक जमाए थे. वैसे इन सबके बावजूद श्रीलंकाई टीम 2015 वर्ल्ड कप में द.अफ़्रीका के ख़िलाफ़ क्वार्टर फ़ाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी.
बैक-टू-बैक सेंचुरीज़ की हैट्रिक के मामले में पाकिस्तान की ओर से सबसे ज़्यादा 5 बार वनडे में ये कारनामा हुआ है. दक्षिण अफ़्रीका की ओर से 3, भारत की ओर से 2, श्रीलंका, न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड की ओर से 1-1 बार वनडे क्रिकेट इन कारनामों का गवाह बना है.
|क्रम
|क्रिकेटर
|टीम
|लगातार शतक
|वर्ष
|विपक्षी टीमें
|1
|कुमार संगाकारा
|श्रीलंका
|4
|2015
|बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड
|2
|जहीर अब्बास
|पाकिस्तान
|3
|1982
|भारत, भारत, भारत
|3
|सईद अनवर
|पाकिस्तान
|3
|1993
|श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका
|4
|हर्शल गिब्स
|दक्षिण अफ़्रीका
|3
|2002
|केन्या, भारत, बांग्लादेश
|5
|एबी डिविलियर्स
|दक्षिण अफ़्रीका
|3
|2010
|भारत, भारत, विंडीज़
|6
|क्विंटन डिकॉक
|दक्षिण अफ़्रीका
|3
|2013
|भारत, भारत, भारत
|7
|रॉस टेलर
|न्यूज़ीलैंड
|3
|2014
|भारत, भारत, पाकिस्तान
|8
|बाबर आजम
|पाकिस्तान
|3
|2016
|विंडीज़, विंडीज़, विंडीज़
|9
|जॉनी बेयर्स्टो
|इंग्लैंड
|3
|2018
|न्यूज़ीलैंड, न्यूज़ीलैंड, स्कॉटलैंड
|10
|विराट कोहली
|भारत
|3
|2018
|विंडीज़, विंडीज़, विंडीज़
|11
|रोहित शर्मा
|भारत
|3
|2019
|इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका
|12
|बाबर आजम
|पाकिस्तान
|3
|2022
|ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, विंडीज़
|13
|फखर जमां
|पाकिस्तान
|3
|2023
|न्यूज़ीलैंड, न्यूज़ीलैंड, न्यूज़ीलैंड
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं