T-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज, टॉप टू बॉटम कुछ ऐसी होगी, ईशान-रिंकू का क्या होगा?

India Squad for T20 World Cup: 14 नवबंर से शुरू हुआ दक्षिण अफ्रीकी टीम का भारतीय दौरा आज आखिरी टी-20 मुकाबले के साथ समाप्त हो गया. इस दौरे में भारत और दक्षिण अफ्रीकी टीम ने क्रिकेट के तीनों प्रारूप (टेस्ट, वनडे और टी-20) में दो-दो हाथ किए. टेस्ट में मेहमान टीम भारी पड़ी तो वनडे और टी-20 में टीम इंडिया ने अपना क्लास दिखाया. अब टीम इंडिया की तैयारी अगले साल होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप (ICC T20 World Cup 2026) पर केंद्रित हो गई है. शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीकी सीरीज समाप्त होने के बाद शनिवार को BCCI टी-20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के साथ होने वाले सीरीज के लिए टीम चुनेगी.

शनिवार को मुंबई में टी-20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम सलेक्शन

शनिवार को मुंबई में स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मुख्यालय में टी-20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया को चुनेंगे. साथ ही न्यूजीलैंड के साथ होने वाले 5 टी-20 मैचों की सीरीज के लिए भी टीम चुना जाएगा.

7 फरवरी से शुरू हो रहा टी-20 वर्ल्ड कप

मालूम हो कि 7 फरवरी से शुरू होने वाले ICC T-20 वर्ल्ड कप में भारत को नामीबिया, नीदरलैंड, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ग्रुप ए में रखा गया है. टीम इंडिया 7 फरवरी को मुंबई में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया ने दिखाई क्लास

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज में भारतीय टीम ने जिस तरह की क्लास दिखाई है, उसे देखते टी-20 वर्ल्ड कप के टीम चुनना काफी टफ है. क्योंकि अभी टीम इंडिया टी-20 में बेहद संतुलित नजर आ रही है. लेकिन साथ ही साथ कई खिलाड़ी घरेलू टूर्नामेंट में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं.

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के भारतीय टीम चुनने में किन बातों पर होगा फोकस:

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के टीम इंडिया के सलेक्शन में संतुलित टीम बनाने पर सबसे ज्यादा फोकस होगा. टॉप ऑर्डर से लेकर फिनिशर तक, तेज बॉलर से लेकर ऑलराउंडर तक BCCI के पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं है. लेकिन इन विकल्पों से सर्वश्रेष्ठ को चुनना मुश्किल है.

अभिषेक का सेलेक्शन तय

युवराज के सानिध्य में क्रिकेट की बारीकियां सीखने वाले टीम इंडिया के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इस साल टी20 इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 20 मैचों में 195 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से और 43.42 की औसत से 825 रन बनाए हैं. इसमें एक शतक और 5 अर्द्धशतक शामिल है. ऐसे में उनकी जगह लगभग तय मानी जा रही है. अभिषेक टीम को तेज शुरुआत दिलाते हैं.

कप्तान सूर्या और शुभमन का क्या होगा?

कप्तान सूर्य कुमार यादव खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. दूसरी ओर शुभमन गिल इंजरी से उबर कर फॉर्म की तलाश में है. इन दोनों का फॉर्म चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी इन दोनों को टीम में जगह मिलना लगभग तय माना जा रहा है. क्योंकि सूर्या वो बल्लेबाज हैं, जो किसी भी दिन किसी भी समय पर मैच के एंगल को बदलने का दम रखते हैं.

बात सूर्या के प्रदर्शन की करें तो कप्तान ने इस साल 20 मैचों की 18 पारियों में 14.20 की औसत से सिर्फ 213 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 125 का है और उनके बल्ले से कोई अर्द्धशतक नहीं आया है.

उपकप्तान शुभमन भी बुरे दौर से गुजर रहे हैं. टी20 में वापसी के बाद से उन्होंने अभी तक 15 पारियों में अर्धशतक नहीं बनाया है और 24.25 के औसत और 137 से अधिक की स्ट्राइक रेट से केवल 291 रन बनाए हैं. लेकिन उनका चुनना तय माना जा रहा है. क्योंकि चयनकर्ता गिल को भविष्य के ऑल-फॉर्मेट कप्तान के रूप में देख रहे हैं. गिल टेस्ट और वनडे टीम की कप्तानी करते हैं, ऐसे में वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से उन्हें बाहर करना आसान फैसला नहीं होगा.

तिलक वर्मा एंकर रोल में फिट नजर आ रहे

मौजूदा टी-20 टीम में तिलक वर्मा एंकर रोल में फिट नजर आ रहे हैं. इस साल टी20 में उन्होंने 44.90 की औसत और 124 से ऊपर की स्ट्राइक रेट के साथ 494 रन बनाए हैं. हालांकि उनका स्ट्राइक रेट चिंता का विषय है. लेकिन कई मौकों पर उन्होंने अपनी काबलियत साबित की है. पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल में उनकी पारी इसका उदाहरण है.

विकेटकीपिंग में संजू सैमसन, जितेश शर्मा, ईशान से मिलेगी चुनौती

विकेटकीपिंग में संजू सैमसन और जितेश शर्मा प्रबल दावेदार है. लेकिन इस स्लॉट के लिए ईशान किशन के नाम पर भी चर्चा जरूर होगी. क्योंकि ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट में गजब का प्रदर्शन किया है. ईशान ने अपनी कप्तानी में झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का चैंपियन बनाया है. फाइनल में धमाकेदार शतक भी जमाया है. ईशान ने सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी के 10 मैचों में 197.32 के स्ट्राइक रेट से 517 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 2 अर्धशतक निकले.

ऑलराउंड में हार्दिक हिट, अक्षर, नितीश, वाशिंगटन पर

ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या हिट हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए सीरीज में हार्दिक का हाहाकारी अंदाज देखने को मिला. तेज बल्लेबाजी, बॉलिंग और शानदार फील्डिंग और उनका मौजूदा फॉर्म को देखते हुए पांड्या का टी-20 वर्ल्ड कप के लिए चुनना तय माना जा रहा है. हार्दिक के अलावा ऑलराउंड में अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर भी है. सुंदर के कारण रिंकू सिंह का दावा कमजोर पड़ सकता है.

गेंदबाजी में कुछ ऐसा होगी टीम इंडिया

अब बात बॉलिंग की. इस पूरे साल शानदार प्रदर्शन करने वाले कुलदीप यादव का वर्ल्ड कप के लिए चुनना तय है. वो एकमात्र विशेषज्ञ स्पिनर हो सकते हैं. तेज गेंदबाजी विभाग का नेतृत्व जसप्रीत बुमराह कर सकते हैं, युवा अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा अन्य विकल्प हो सकते हैं.

वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड से दो-दो हाथ करेगा भारत

वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के बाद 21 जनवरी से 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. जो वर्ल्ड कप से पहले का लास्ट टूर्नामेंट होगा. न्यूजीलैंड की सीरीज भारत में होगी. उसके बाद वर्ल्ड कप भी भारत में ही खेला जाएगा. ऐसे में घर में टूर्नामेंट होने का फायदा के साथ-साथ टीम इंडिया पर दवाब भी होगा.

