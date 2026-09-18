अभिषेक शर्मा का तूफानी शतक, भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 मैच में लिखा जीत का नया इतिहास

भारत ने गुरुवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए टी20 सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच में 127 रन से ऐतिहासिक जीत हासिल की. इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 3-0 से 'क्लीन स्वीप' किया. यह टी20 इतिहास में भारत की अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले, 8 सितंबर 2022 को टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 101 रन के अंतर से हराया था. इस फॉर्मेट में भारत ने सबसे बड़ी जीत 1 फरवरी 2023 को न्यूजीलैंड के खिलाफ दर्ज की है, जब उसने कीवी टीम को 168 रन से रौंदा था. यह अफगानिस्तान के लिए भी टी20 इतिहास में रनों के अंतर से सबसे बड़ी हार है.

भारत ने सीरीज का पहला मैच 7 विकेट से अपने नाम किया था. इसके बाद मंगलवार को खेले गए मैच में भी टीम इंडिया ने इतने ही अंतर से जीत हासिल की थी. गुरुवार को टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा और संजू सैसमन की तूफानी पारियों के दम पर 221/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया.

दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 9.5 ओवरों में 142 रन की साझेदारी की. अभिषेक 34 गेंदों में 11 छक्कों और 9 चौकों को साथ 108 रन बनाकर आउट हुए. इस दौरान 26 वर्षीय बल्लेबाज ने सिर्फ 30 गेंदों में शतक पूरा किया, जो फुल मेंबर देश की तरफ से किसी बल्लेबाज का सबसे तेज शतक था.

इसके बाद सैमसन (35 गेदों में 50 रन) और तिलक वर्मा दूसरे विकेट के लिए सिर्फ 10 रन जुटा सके. यहां से कप्तान श्रेयस अय्यर (29 रन) ने मोर्चा संभाला. उन्होंने अन्य बल्लेबाजों के साथ छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए टीम को 200 के पार पहुंचाया. अफगानिस्तान की तरफ से अजमतुल्लाह ओमरजई ने सर्वाधिक 2 विकेट निकाले, जबकि राशिद खान और अब्दुल्ला अहमदजई ने 1-1 विकेट चटकाया.

इसके जवाब में, अफगानिस्तान की टीम 14.1 ओवरों में सिर्फ 94 रन पर ढेर हो गई. कप्तान इब्राहिम जादरान (25) ने रहमानुल्लाह गुरबाज (15) के साथ पहले विकेट के लिए 3.1 ओवरों में 31 रन की तूफानी साझेदारी की, लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद विकेटों का पतझड़ लग गया.

आलम ये रहा कि अफगान टीम ने सिर्फ 47 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद अजमतुल्लाह ओमरजई (17) ने नूर उल रहमान (11) के साथ पांचवें विकेट के लिए 23 रन जुटाए, लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद फिर से टीम लड़खड़ा गई.

इस बीच नितीश रेड्डी ने 12वें ओवर में सिर्फ 1 रन देकर तीन विकेट चटकाए. रेड्डी के इस ओवर ने अफगानिस्तान टीम की कमर तोड़ दी और वह 94 रन से आगे नहीं बढ़ सकी.

भारत के लिए नितीश रेड्डी ने 25 रन देकर 3 विकेट चटकाए. इनके अलावा, रवि बिश्नोई ने भी 3 विकेट निकाले. अक्षर पटेल ने 3 ओवरों में 9 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह और यश ठाकुर ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.



(IANS इनपुट के साथ)