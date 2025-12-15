U19 Asia Cup 2025: ग्रुप स्टेज से ही बंध जाएगा पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर! सेमीफाइनल से हो सकता है बाहर, ऐसा है पूरा समीकरण

एसीसी अंडर-19 एशिया कप में सोमवार को श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. ग्रुप बी से श्रीलंका की जीत के बाद बांग्लादेश ने भी नॉकआउट राउंड के लिए क्वालीफाई कर लिया है. वहीं अफगानिस्तान और नेपाल सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गए हैं. ग्रुप ए से भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है. जबकि पाकिस्तान और यूएई के बीच रेस है. बता दें, टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबले 19 दिसंबर को खेले जाएंगे. जबकि 21 दिसंबर को फाइनल खेला जाएगा.

सेमीफाइनल से पहले होगा नॉकआउट

आयूष म्हात्रे एंड कंपनी के 2 मैच में 2 जीत के बाद 4 अंक हैं और उसका नेट रन रेट +3.240 का है. भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुका है. जबकि ग्रुप ए से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली आखिरी टीम कौन सी होगी, इसका फैसला पाकिस्तान और यूएई के बीच मुकाबले से होगा. जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी. पाकिस्तान के 2 मैचों में एक जीत और एक हार के बाद 2 अंक हैं और उसका नेट रन रेट +2.070 का है. जबकि यूएई के 2 मैचों में एक जीत और एक हार के बाद 2 अंक हैं और उसका नेट रन रेट -1.608 का है.

भारत रहना चाहेगा टॉप पर

भारत की कोशिश टॉप पर रहने की होगी. टीम इंडिया का आखिरी मुकाबला 16 दिसंबर को मलेशिया के खिलाफ है. भारत की नजरें इस मैच को जीतकर टॉप पर रहने की होगी. यह मुकाबला दुबई के सेवंस स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत ने यूएई को एकतरफा रौंदा था और उसकी नजरें अब मलेशिया को रौंदने की होगी.

श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराया

श्रीलंकाई टीम ने इस टूर्नामेंट के शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं. ग्रुप बी में उनके साथ बांग्लादेश की टीम भी अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, जबकि अफगानिस्तान और नेपाल की टीम अगले दौर के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी हैं. आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में सोमवार को खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी अफगानी टीम 49.5 ओवरों में 235 रन पर सिमट गई. इस टीम को महज 9 रन पर खालिद अहमदजई (6) के रूप में बड़ा झटका लगा.

यहां से फैसल ने ओस्मान शादत के साथ दूसरे विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला. फैसल 39 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद उजैरउल्लाह नियाजी और कप्तान महबूब खान ने 25-25 रन टीम के खाते में जोड़े, जबकि नूरिस्तानी उमरजई ने 29 रन का योगदान दिया. अजीजुल्लाह मिआखिल 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

इसके जवाब में श्रीलंका ने 49.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. सलामी जोड़ी ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. सामंथा महावितान और विरन चामुदिथा ने पहले विकेट के लिए 9.3 ओवरों में 55 रन की साझेदारी की. विरन 83 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 62 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद चमिका हीनातिगला ने 57 गेंदों में 51 रन की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को रोमांचक जीत दिलाई.

