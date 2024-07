Team India Meeting PM Modi: पीएम मोदी ने पूछा तो, ट्रॉफी लेते वक्त स्लो मोशन डांस का रोहित ने खोला राज, लगे जोर के ठहाके

Rohit Sharma on Slow Motion Dance to PM Modi: विश्व चैंपियन टीम इंडिया के भारत आने के बाद सबसे पहला कार्यक्रम पीएम मोदी के साथ मुलाकात और रिसेप्शन का कार्यक्रम तय था जिसके बाद टीम इंडिया दिल्ली पहुंचने के बाद पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की जिसके बातचीत का पूरा वीडियो अब सामने आ चुका है.

Our World T20 🏏 Champions enthralled everyone with their outstanding performances. Had a wonderful conversation with them. Do watch! https://t.co/1UPGbCmx6F