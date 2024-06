बांग्लादेश के तंजीम हसन ने T20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने

Tanzim Hasan record: टी-20 वर्ल्ड कप के 37वें मैच में बांग्लादेश ने नेपाल को 21 रन से हरा दिया. इस मैच को जीतने के साथ ही बांग्लादेश की टीम सुपर 8 में क्वालाफाई करने में सफल हो गई है. बता दें कि बांग्लादेश के Tanzim Hasan ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. तंजीम हसन (Tanzim Hasan) टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने अपनी गेंदबाजी के दौरान सबसे ज्यादा डॉट गेंद करने का रिक़ॉर्ड बनाया है. तंजीम हसन ने नेपाल के खिलाफ मैच के दौरान 4 ओवर में 7 रन देकर 4 विकेट लिए, जिसमें 21 गेंद उन्होंने डॉट गेंद फेंकी है. ऐसा टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हुआ है. वहीं, एक टी-20 मैच में सबसे ज्यादा डॉट बॉल करने वाले तंजीम हसन बांग्लादेशी गेंदबाज भी बन गए हैं.

इसके अलावा Tanzim Hasan ने टी-20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की ओर से बेहतरीन गेंदबाजी परफॉर्मेंस करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. ऐसा कर तंजिम ने शाकिब अल हसन को पछाड़ दिया है.

टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी परफॉर्मेंस

5/22 मुस्तफ़िज़ुर रहमान Vs न्यूजीलैंड कोलकाता 2016

4/7 तन्ज़िम हसन Vsनेपाल किंग्सटाउन 2024

4/9 शाकिब अल हसन Vs पीएनजी अल अमराट 2021

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे कम लक्ष्य को सफलतापूर्वक बचाव करने वाली टीम

बांग्लादेश 107 Vs नेपाल, किंग्सटाउन 2024

साउथ अफ्रीका 114 Vs बांग्लादेश, न्यूयॉर्क 2024

साउथ अफ्रीका116 Vs नेपाल, किंग्सटाउन 2024

श्रीलंका 120 Vs न्यूजीलैंड चटगाँव 2014

भारत 120 Vs पाक न्यूयॉर्क 2024