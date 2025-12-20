विज्ञापन
विशेष लिंक

T20 World Cup Squad: खराब फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल की उपकप्तानी पर मंडराया खतरा? संजू सैमसन के कारण बना ऐसा समीकऱण

Shubman Gill in T20 World Cup 2026: उप-कप्तान के रूप में गिल की तरक्की ने असल में सैमसन के लिए एक समस्या खड़ी कर दी.  सैमसन का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर टी20 रिकॉर्ड रहा और पिछले सत्र में उन्होंने तीन शतक लगाए

Read Time: 3 mins
Share
T20 World Cup Squad: खराब फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल की उपकप्तानी पर मंडराया खतरा? संजू सैमसन के कारण बना ऐसा समीकऱण
Shubman Gill, T20 World Cup 2026: शुभमन गिल की उपकप्तानी पर खतरा
  • सैमसन ने अहमदाबाद में चोटिल गिल की जगह सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलते हुए प्रभावशाली पारी खेली
  • शुभमन गिल की पैर की उंगली में चोट के कारण टी20 विश्व कप में उप-कप्तानी की स्थिति पर सवाल उठ सकते हैं
  • BCCI ने शुभमन गिल को टी20 टीम का उप-कप्तान बनाया है ताकि वह भविष्य में सूर्यकुमार यादव की जगह ले सकें
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Shubman Gill vs Sanju Samson: संजू सैमसन की साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में सीरीज के निर्णायक मैच में खेली गई पारी से चोटिल शुभमन गिल पर दबाव बढ़ेगा क्योंकि इससे आगामी न्यूजीलैंड सीरीज के साथ टी20 विश्व कप के लिए उनकी उप कप्तानी की स्थिति पर फिर से विचार किया जा सकता है.  लखनऊ में नेट सत्र के दौरान गिल के पैर की उंगली में चोट लग गई थी जिसके बाद सैमसन ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर वापसी करते हुए सीरीज के पांचवें और अंतिम महत्वपूर्ण मैच में 22 गेंद में 37 रन बनाए.और यह सब न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला और टी20 विश्व कप के लिए टीम की घोषणा से एक दिन पहले हुआ.

ऐसा नहीं है कि 15 सदस्यीय टीम में सैमसन की जगह पर कोई संदेह है. लेकिन यह पारी उन्हें अभिषेक शर्मा के साथ सलामी जोड़ीदार के रूप में अपनी सही जगह वापस पाने का दावेदार बनाती है. बीसीसीआई ने 26 वर्षीय गिल को सभी प्रारूप में राष्ट्रीय कप्तान बनाने के लंबे समय के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए टी20 उप-कप्तान नियुक्त किया गया ताकि वह टी20 में सूर्यकुमार यादव की जगह लें सके.

Latest and Breaking News on NDTV

हालांकि गिल का खेल टीम इंडिया की हर कीमत पर आक्रामक खेलने की सोच के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया है क्योंकि वह टी20 टीम में वापसी के बाद से एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं. इससे भी बुरी बात यह है कि उनका स्ट्राइक-रेट गिर गया है और टेस्ट प्रारूप में बेहतर नतीजों के लिए स्टांस में बदलाव की तकनीकी समस्याओं ने भी उनकी टी20 बल्लेबाजी को प्रभावित किया है.

Latest and Breaking News on NDTV

उप-कप्तान के रूप में गिल की तरक्की ने असल में सैमसन के लिए एक समस्या खड़ी कर दी.  सैमसन का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर टी20 रिकॉर्ड रहा और पिछले सत्र में उन्होंने तीन शतक लगाए लेकिन उन्हें एशिया कप में निचले क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर होना पड़ा था. अपनी कोई गलती नहीं होने के बावजूद सलामी बल्लेबाज की जगह से हटाए जाने के बाद साफ तौर पर असहज महसूस कर रहे सैमसन ने अंतिम एकादश में अपनी जगह खो दी। लेकिन फिर गिल की चोट के कारण उन्हें एक बार फिर पारी का आगाज करने का मौका मिला.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shubman Singh Gill, T20 World Cup 2026, India, South Africa, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now