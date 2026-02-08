विज्ञापन
T20 World Cup 2026: आज न्यूजीलैंड-अफगानिस्तान, इंग्लैंड-नेपाल और श्रीलंका-आयरलैंड आमने-सामने

T20 World Cup 2026 Today Match: न्यूजीलैंड हाल ही में भारत से टी20 इंटरनेशनल सीरीज में मिली हार की यादों को मिटाने आया है, जिसमें वे सीरीज 4-1 से हार गए थे, जिससे उनकी टीम के बारे में कई सवाल खड़े हो गए थे क्योंकि कई खिलाड़ी घायल या बीमार थे. 

T20 World Cup 2026 Today Match

T20 World Cup 2026 Today Match: टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की भिड़ंत कई यादें ताजा कर देती है, क्योंकि ये दोनों टीमें रविवार को एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के चौथे मैच में आमने-सामने होंगी. साल 2024 में, दोनों टीमें गुयाना में मिली थीं, जब अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रनों से हरा दिया था, जिससे अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया और न्यूजीलैंड जैसी अनुभवी टीम टूर्नामेंट से जल्दी बाहर हो गई  उसके बाद दोनों टीमें सिर्फ 2016 में मिली थीं, और इस बार उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, खासकर ग्रुप 'डी' को 'ग्रुप ऑफ डेथ' कहा जा रहा है, जिसमें साउथ अफ्रीका भी है, जिसका मतलब है कि हर नतीजा बहुत महत्वपूर्ण होगा.

न्यूजीलैंड हाल ही में भारत से टी20 इंटरनेशनल सीरीज में मिली हार की यादों को मिटाने आया है, जिसमें वे सीरीज 4-1 से हार गए थे, जिससे उनकी टीम के बारे में कई सवाल खड़े हो गए थे क्योंकि कई खिलाड़ी घायल या बीमार थे. हालांकि, यह संभावना है कि इस मैच से पहले भारत में खेलने के कारण, न्यूजीलैंड यहां की परिस्थितियों से परिचित होगा, और क्योंकि उनके पास बल्लेबाजी की मजबूत नींव है और उनके तेज गेंदबाजों से कई असली खतरे हैं, इसलिए वे ऐसा प्रदर्शन कर पाएंगे जो अफगानिस्तान के साथ मुकाबला कर सके. 

इस बीच, अफगानिस्तान वेस्टइंडीज से हारने से पहले लगातार छह मैच जीतने के बाद अब कहीं ज्यादा आत्मविश्वास में है और इस मैच में गति और अपने आत्मविश्वास से भरे स्पिन-भारी आक्रमण के साथ उतरेगा, जो मददगार परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करेगा  यह एक असामान्य स्थिति होगी जहां अफगानिस्तान को इस मैच में पसंदीदा माना जा सकता है. 

न्यूजीलैंड: मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट और ईश सोढ़ी 

अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, मोहम्मद इशाक रहीमी, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजाई, मुजीब उर रहमान, दरवेश रसूलि, इब्राहिम जादरान, जिया उर रहमान शरीफी 

पांचवां मैच: इंग्लैंड बनाम नेपाल, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई (दोपहर 3:00 बजे आईएसटी)

इंग्लैंड अपने नेपाल के खिलाफ मैच के लिए प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स में कोलकाता वापस आएगा  इस फॉर्मेट में अपने पिछले 11 में से 10 मैच जीतने के बाद, उनके पास एक मजबूत बैटिंग लाइनअप, कई बेहतरीन स्पिन गेंदबाज और टीम की सफलता में योगदान देने वाले कई खिलाड़ी हैं, जो यह बताता है कि वे आगे आने वाली किसी भी चुनौती के लिए अच्छी तरह से तैयार होंगे. 

हालांकि, नेपाल अब क्रिकेट की दुनिया में नया नहीं है  2024 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान दक्षिण अफ्रीका को लगभग हराने के बाद, वे एक बहुत अनुभवी और मजबूत टीम बन गए हैं, जैसा कि नेपाल प्रीमियर लीग के दो बेहद सफल सीजन और इस टूर्नामेंट से पहले शानदार क्वालिफाइंग प्रदर्शन से साबित होता है. 

रोहित पौडेल की कप्तानी में, और रोमांचक करण केसी के नेतृत्व में आक्रामक गेंदबाजी आक्रमण के साथ, नेपाल इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले अंतरराष्ट्रीय मैच में उत्साह और बड़ी उम्मीदों के साथ उतरेगा. 

नेपाल: रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, संदीप लामिछाने, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, संदीप जोरा, आरिफ शेख, बसीर अहमद, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजबंशी, शेर मल्ला और लोकेश बम 

इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टोंग और ल्यूक वुड 

छठा मैच: आयरलैंड बनाम श्रीलंका, आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (शाम 7:00 बजे आईएसटी)

श्रीलंका, जो कभी एक मजबूत टी20 टीम थी, अब अपने घर पर आयरलैंड की मेजबानी करते हुए क्वार्टर-फाइनल से आगे न बढ़ पाने के 10 साल के सिलसिले को तोड़ने की कोशिश करेगी  वे अपने घर पर खेल रहे हैं, इसलिए वे परिस्थितियों को जानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे आराम से प्रदर्शन करेंगे  कप्तान दासुन शनाका को धीमी पिचों की चिंता है और आर. प्रेमदासा स्टेडियम (जिस मैदान पर वे खेलते हैं) में श्रीलंका का हालिया रिकॉर्ड निराशाजनक है  इंग्लैंड ने हाल ही में श्रीलंका को घर पर 3-0 से क्लीन स्वीप किया था, जिससे अनिश्चितता और बढ़ गई है. 

आयरलैंड इसे एक मौके के तौर पर देख रहा है  वे 2024 में कोई मैच नहीं जीते थे, लेकिन अब कमजोर टीमों के खिलाफ लगातार सीरीज जीतकर नई एनर्जी के साथ आए हैं, और उन्होंने इन सीरीज के दौरान दुबई में खेला है, इसलिए वहां की कंडीशन श्रीलंका जैसी ही हो सकती हैं  अगले राउंड में पहुंचने के लिए उन्हें श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया में से किसी एक को हराना होगा, और यह पहला मैच मेजबान टीम पर पहले ही मैच से एक्स्ट्रा प्रेशर डाल सकता है. 

श्रीलंका: दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, कामिंदु मेंडिस, कुसल जनिथ परेरा, चरित असलंका, जनिथ लियानागे, पवन रत्नायके, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेल्लालागे, महेश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, मथीशा पथिराना और ईशान मलिंगा 

आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), मार्क अडायर, रॉस अडायर, बेन कैलिट्ज़, कर्टिस कैंपर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, लोर्कन टकर, बेन व्हाइट और क्रेग यंग 

New Zealand, T20 World Cup 2026, Cricket
