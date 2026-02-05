IND vs PAK T20 World Cup 2026 Boycott Live Updates: बॉयकॉट पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और ICC आमने-सामने

India vs Pakistan T20 World Cup 2026 Boycott Row Live Updates: पाकिस्तान अगर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ अपना मैच नहीं खेलता है तो उसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की ओर से कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन प्रतिबंधों से बचने के लिए एक खास कानूनी प्रावधान, जिसे ‘फोर्स मेज्योर' क्लॉज कहा जाता है, उसका सहारा लेने की तैयारी कर सकता है. इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक, यदि पाकिस्तान 15 फरवरी को होने वाला भारत-पाकिस्तान मुकाबला खेलने से इनकार करता है, तो भारत को नियमों के तहत सीधे दो अंक मिल जाएंगे. वहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

इससे पहले पाकिस्तानी पीएम ने इस दौरान कहा कि खेल और राजनीति दूर-दूर होने चाहिए. पाक पीएम ने कहा,"खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए." उन्होंने आगे कहा,"हमने इस पर ध्यान से विचार करने के बाद यह रुख अपनाया है." और इसे "सही फैसला" बताया.

इससे पहले, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अपने ग्रुप-स्टेज मैच का बॉयकॉट करने का फैसला किया था. पाकिस्तान सरकार ने X पर पोस्ट किया था कि पाकिस्तान टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच में "मैदान पर नहीं उतरेगी". पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कोई कारण नहीं दिया गया था. हालांकि, पाकिस्तान का यह फैसला बांग्लादेश के समर्थन में था.