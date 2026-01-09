T20 World Cup 2026: 'भारत ने ऐसा नहीं किया, तो हैरानी होगी', स्मिथ का विश्व कप पर बड़ा बयान

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने घरेलू परिस्थितियों में भारत की ताकत और कौशल की तारीफ करते हुए उम्मीद जताई कि आगामी टी20 विश्व कप में उनका देश खिताब जीतेगा. स्मिथ ने हालांकि माना कि भारतीय टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय है. दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में भारत को उसके घर में टेस्ट श्रृंखला में 2-0 से हराया था, लेकिन स्मिथ ने यह भी स्वीकार किया कि सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम टी20 टीम क्रिकेट में एक अलग ही चुनौती है.

VIDEO | On the upcoming T20 World Cup,former South Africa skipper Graeme Smith says, "Obviously, I'd like us to beat India in the final. That Test series win was brilliant. We know it's a tough place to tour and I was really surprised by how dominant we were in the Test series.…

उन्होंने कहा, ‘भारत की प्रतिभा को देखते हुए, उन्हें कभी कम नहीं आंका जा सकता. यह घरेलू विश्व कप है. भारतीय क्रिकेट में (मुख्य कोच) गौतम (गंभीर) और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच एक दिलचस्प बदलाव का दौर चल रहा है और यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बदलाव कैसे होता है.' एसए20 लीग के कमिश्नर स्मिथ ने शुक्रवार को यहां चुनिंदा मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा, ‘भारत की प्रतिभा को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. यह घरेलू वर्ल्ड कप है. अगर भारत अंतिम चार में नहीं पहुंचा, तो मैं बहुत आश्चर्यचकित रहूंगा'

उन्होंने दक्षिण अफ्रीका टीम की भी तारीफ की और उम्मीद जताई कि टीम इस विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. स्मिथ ने कहा कि टेस्ट श्रृंखला में जीत बेहद शानदार रही और टीम ने भारत में मजबूत प्रदर्शन किया. उन्होंने कप्तान तेम्बा बावुमा और कोच शुकरी कोनराड की तारीफ की. स्मिथ ने यह भी कहा कि एसए20 लीग टी20 विश्व कप के लिए खिलाड़ियों को अच्छी तैयारी का मौका देगा. उन्होंने कहा, ‘जब आप विश्व कप में जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि खिलाड़ी प्रतियोगी क्रिकेट खेलकर तैयार हों. एसए20 एक बेहतरीन मंच है, जहां खिलाड़ी स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के खिलाफ खेलते हुए दबाव में खेलना सीखते हैं.'