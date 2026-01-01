T20 World Cup 2026: 'वह जादूगर है', गावस्कर के भारतीय बॉलर के बारे में बड़े बोल, बतायां कहां किया अहम सुधार

अगले महीने शुरू होने जा रहे टी20 विश्व कप से पहले टीम इंडिया का 'पहले टेस्ट' में अच्छी शुरुआत करने वाले लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने प्रबंधन को खासा भरोसा दिया है. वरुण ने बता दिया कि मेगा इवेंट से पहले हेड कोच को कम से हम 'इस बॉक्स'को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. और अब महान दिग्गज सुनील गावस्कर ने वरुण की जमकर तारीफ की है. न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती ने अहम मौकों पर महत्वपूर्ण विकेट लेकर निर्णायक भूमिका निभाई. उन्होंने चैपमैन और टिम रॉबिन्सन के विकेट चटकाए. इस प्रदर्शन की बदौलत भारत ने यह मैच 48 रनों से जीत लिया. मुकाबले के बाद भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर ने इस ‘मिस्ट्री स्पिनर' की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें जादूगर कहा.

जियोहॉटस्टार पर बात करते हुए गावस्कर ने कहा, वरुण थोड़े जंग लगे हुए लग रहे थे, लेकिन यह स्वाभाविक है. उन्होंने दो विकेट लिए और जब बल्लेबाज़ पूरी तरह आक्रामक अंदाज़ में खेल रहे थे, तब भी उनकी इकॉनमी रेट काफ़ी ठीक रही. सबसे अहम बात यह रही कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी. अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब उनसे कुछ रन पड़ जाते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी गिर जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था.'

उन्होंने आगे कहा, 'वह सीधे खड़े होकर अपने रन-अप की ओर लौट रहे थे और इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखे कि उनसे कुछ छक्के पड़े हैं. यह हमेशा एक बहुत अच्छा संकेत होता है. वह जादूगर हैं, इसमें कोई शक नहीं. उनकी गेंदबाज़ी कमाल की है. इसलिए इस फॉर्मेट में या 50 ओवर के फॉर्मेट में भी, जहां गेंदबाज़ी महंगी हो सकती है, उन्हें बस खुद पर भरोसा रखना है कि ‘अगले ओवर में मैं अपने दो विकेट निकाल लूंगा. और वही वह करके दिखाते हैं.' गावस्कर ने यह भी कहा कि इस मुकाबले में भारत का प्रदर्शन बेहद उत्साहजनक रहा, जो आगामी टी20 विश्व कप के लिए शुभ संकेत है. उन्होंने कहा, 'पहला मैच जीतना अपने आप में एक टिक किया हुआ बॉक्स है. हां, उस बॉक्स के अंदर भी कुछ छोटे-छोटे बॉक्स होते हैं, जिन्हें टिक करना होता है, लेकिन विश्व कप से पहले नए साल और नए अभियान की शुरुआत जीत के साथ करना हमेशा अच्छा होता है. जीत के साथ शुरुआत करना बहुत जरूरी है. इसलिए इसमें कोई शिकायत नहीं है.'