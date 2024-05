श्रीसंत की भविष्यवाणी, ये 4 टीमें पहुंचेगी T20 वर्ल्ड कप के समीफाइनल में

T20 Word Cup 2024 semifinalist Prediction: टी-20 वर्ल्ड कप के आगाज से पहले भारत के पूर्व तेज गेंदबाज श्रीसंत ने भविष्यवाणी की है, श्रीसंत ने ऐसे 4 टीमों के नाम का ऐलान किया है जो इस बार टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकती है. स्टार स्पोर्ट्स के शो में श्रीसंत ने अपनी 4 टीमें चुनी है जो टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकती है. बता दें कि श्रीसंत ऐसे खिलाड़ियों में शुमार हैं जो साल 2007 की विजेता टीम इंडिया के सदस्य रहे थे. यही नहीं श्रीसंत ने मिस्बाह उल हक का कैच भी लपका था, उस कैच को लेकर श्रीसंत ने भारत को पहली बार टी-20 का विश्व विजेता बनाने में अहम भूमिका निभाई थी.

Advertisement

ये भी पढ़े- सुनील गावस्कर की भविष्यवाणी, ये 4 टीमें पहुंचेंगी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में

वहीं, अब जब टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है तो भारत के इस पूर्व गेंदबाज ने 4 टीमों को लेकर भविष्यवाणी की है. श्रीसंत ने माना है कि इस बार भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकती है

बता दें कि भारत ने 2007 में टी-20 का खिताब जीता था तो वहीं, इंग्लैंड की टीम दो बार खिताब जीत चुकी है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ने एक-एक बार टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में कामयाबी पाई है. अब श्रीसंत ने इन चार टीमों को लेकर भविष्यवाणी की है.

Advertisement

टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज 2 जून से शुरू होने वाला है. इसका फाइनल 29 जून को खेला जाएगा. फैन्स टी-20 वर्ल्ड कप के आगाज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बार टी-20 वर्ल्ड कप पहली बार अमेरिका में खेला जाएगा. वेस्टइंडीज इस बड़े टूर्नामेंट की संयुक्त मेजबानी कर रहा है. टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का पहला बैच अमेरिया पहुंच चुका है. भारतीय टीम 1 जून को बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी, वहीं, 5 जून को भारत का पहला मैच आयरलैंड के साथ होगा.

Advertisement

T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के मैच (Indian Match in T20 World Cup 2024 with Indian Timing)

5 जून- भारत Vs आयरलैंड, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

9 जून- भारत Vs पाकिस्तान, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

12 जून- भारत Vs यूएसए, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

15 जून- भारत Vs कनाडा, फ्लोरिडा, समय- 8:00 PM