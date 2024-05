सुनील गावस्कर की भविष्यवाणी, ये 4 टीमें पहुंचेंगी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में

Sunil Gavaskar Predicted Top 4 team for T20 World Cup 2024: टी-20 वर्ल्ड कप के आगाज से पहले भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने भविष्यवाणी की है. गावस्कर ने ऐसे 4 टीम के नाम बताएं हैं जो इस बार टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकती है. स्टार स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए गावस्कर ने टी-20 वर्ल्ड कप को लेकर भविष्यवाणी की है. बता दें कि 2 जून से टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है. भारतीय टीम अपना पहला मैच टी-20 वर्ल्ड कप में 5 जून को खेलेगी. भारतीय टीम को इस बार भी टी-20 वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. ऐसे में पूर्व भारतीय दिग्गज ने सेमीफाइनल के तौर पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज को चुना है. गावस्कर ने चौंकाते हुए पाकिस्तान की टीम को सेमीफाइनलिस्ट नहीं माना है.

बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने एक बार जीता है 2007 में भारत ने खिताब जीता था. वहीं, 2009 में पाकिस्तान की टीम खिताब जीतने में सफल रही थी. इसके अलावा 2010 में इंग्लैंड और 2012 में वेस्टइंडीज की टीम टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में सफलता हासिल की थी. इसके बाद 2014 में श्रीलंका, 2016 में वेस्टइंडीज, 2021 में ऑस्ट्रेलिया और 2022 में इंग्लैंड की टीम टी-20 का खिताब अपने नाम करने में सफल रही है. वेस्टइंडीज औऱ इंग्लैंड ने दो बार टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करने में सफल रही है. अब देखना है कि इस बार टी-20 वर्ल्ड कप की विजेता कौन सी टीम बनेगी.

इस बार टी-20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्टइंडीज में संयुक्त रूप से खेला जाएगा. वैसे, भारतीय टीम अपना लीग स्टेज के मैच अमेरिका में भी खेलेगी. पहली बार अमेरिका में बड़ा आईसीसी (ICC) इवेंट खेला जा रहा है.

20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के मैच (India Match in T20 World Cup 2024, Indian Timing)

5 जून- भारत Vs आयरलैंड, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

9 जून- भारत Vs पाकिस्तान, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

12 जून- भारत Vs यूएसए, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

15 जून- भारत Vs कनाडा, फ्लोरिडा, समय- 8:00 PM

