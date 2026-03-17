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T20 वर्ल्ड कप फाइनल में अर्शदीप की गलती के लिए सूर्यकुमार यादव को मांगनी पड़ी थी माफी, कप्तान ने किया खुलासा

Suryakumar Yadav Apologised To Daryl Mitchell: भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि हाल ही में हुए विश्व कप फाइनल के दौरान अर्शदीप सिंह के थ्रो पर डेरिल मिचेल को गेंद लगने की घटना के बाद उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उनसे माफी मांगी थी.

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T20 वर्ल्ड कप फाइनल में अर्शदीप की गलती के लिए सूर्यकुमार यादव को मांगनी पड़ी थी माफी, कप्तान ने किया खुलासा
Suryakumar Yadav Apologised To Daryl Mitchell

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि हाल ही में हुए विश्व कप फाइनल के दौरान अर्शदीप सिंह के थ्रो पर डेरिल मिचेल को गेंद लगने की घटना के बाद उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उनसे माफी मांगी थी क्योंकि वह कप्तान के तौर पर मैदान पर सही उदाहरण पेश करना चाहते थे. फाइनल मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप का थ्रो मिचेल के पैड पर लग गया था. इस घटना पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अर्शदीप पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया और एक डिमेरिट अंक भी दिया. इस घटना के तुरंत बाद अर्शदीप ने माफी नहीं मांगी, जिस पर मिचेल ने आपत्ति जताई। स्थिति को संभालने के लिए सूर्यकुमार और मैदान पर मौजूद अंपायरों को बीच-बचाव करना पड़ा.

मैच के आखिर में अर्शदीप ने हालांकि सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और दोनों खिलाड़ियों ने हाथ मिलाकर मामले को खत्म किया. भारत ने यह मुकाबला 96 रन से जीतकर खिताब बरकरार रखा. सूर्यकुमार ने 'पीटीआई वीडियो' के साथ एक पॉडकास्ट में इस घटना को ज्यादा तवज्जो देने से बचते हुए कहा,"मैच के दौरान कभी-कभी ऐसा हो जाता है. उस समय पूरी तरह समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है. लेकिन बाद में मैंने पाजी (अर्शदीप) से कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए. फिर उन्होंने मिचेल से बात की और चीजें ठीक हो गयी."

उन्होंने कहा कि एक कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी निभाना जरूरी है. सूर्यकुमार ने कहा,"मेरे लिए यह बहुत जरूरी था कि मैं खुद जाकर डेरिल मिचेल से बात करूं. मैदान पर आप क्या उदाहरण पेश करते हैं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है. इसलिए मैंने उनसे कहा कि अगर अर्शदीप ने जानबूझकर ऐसा किया तो मुझे माफ करें, और अगर जानबूझकर नहीं किया, तब भी मुझे माफ करें.' अर्शदीप ने मैच के बाद प्रसारणकर्ता से बातचीत में इस मामले पर माफी मांगते हुए कहा,"मैं मिचेल से माफी मांगना चाहता हूं. मेरा थ्रो रिवर्स स्विंग होकर उन्हें लगा. मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था."

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