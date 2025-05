MI vs GT: सूर्यकुमार यादव ने IPL में रचा इतिहास, एक साथ सचिन तेंदुलकर-डिकॉक का महारिकॉर्ड तोड़कर मचाई खलबली

Suryakumar Yadav Break Record Most Times 500 Plus Runs for MI: मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग मैच में गुजरात टाइटंस (MI vs GT) के खिलाफ आठ विकेट पर 155 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए विल जैक्स ने 35 गेंदों पर 53 रन बनाकर घरेलू टीम के लिए शीर्ष स्कोरर रहे और सूर्यकुमार यादव (24 गेंदों पर 35 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 71 रन जोड़े. आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कॉर्बिन बॉश ने 22 गेंदों पर 27 रन बनाकर मुंबई की पारी को अंत तक संभाला. आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर खुद को मुंबई इंडियंस के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में साबित कर दिया है.

- Suryakumar Yadav now has Most time 500+ runs in an IPL season for Mumbai Indians. 🤯 pic.twitter.com/p1eKl00rgc — Tanuj (@ImTanujSingh) May 6, 2025

सूर्या इस सीज़न में 500 रन का आंकड़ा पार करते हुए एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. अब सूर्यकुमार यादव मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा बार एक सीजन में 500+ रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने यह कारनामा तीसरी बार किया है, जो MI इतिहास में किसी भी बल्लेबाज से ज्यादा है.

मुंबई इंडियंस के लिए 500+ रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

सूर्यकुमार यादव – 3 बार

सचिन तेंदुलकर – 2 बार

क्विंटन डी कॉक – 2 बार