T20 Mumbai 2025: सूर्यकुमार यादव ने केवल 27 गेंद खेलकर मचाया गदर, गेंदबाजों की हुई जमकर कुटाई, देखें Video

T20 Mumbai 2025: टी-20 मुंबई लीग 2025 का आगाज हो चुका है. तीसरे मैच में ईगल थाने स्ट्राइकर्स और ट्रायम्फ नाइट्स (Eagle Thane Strikers vs Triumphs Knights MNE) के बीच खेले गए मैच में ईगल थाने स्ट्राइकर्स की टीम के खिलाफ सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav in T20 Mumbai League) ने अपनी बल्लेबाजी से धमाका किया. ट्रायम्फ नाइट्स मुंबई की ओर से खेलते हुए सूर्या ने केवल 27 गेंद पर 50 रन की नाबाद पारी खेली, अपनी पारी में सूर्या (Suryakumar Yadav) ने 8 चौके और एक छक्के लगाने में सफल रहे. सूर्या की पारी के दम पर ट्रायम्फ नाइट्स मुंबई की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 179 रन बना पाने में सफल रही, जिसके बाद ईगल थाने स्ट्राइकर्स ने इस मैच को 5 विकेट से जीत लिया, ईगल थाने स्ट्राइकर्स की ओर से वरुण लावंडे (Varun Lavande) 57 और साईराज पाटिल (Sairaj Patil) ने 47 रन की पारी खेली और टीम को जीत दिला दी.

बता दें कि भले ही सूर्या की टीम मैच जीतने में सफल नहीं रही लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने फैन्स का दिल जरूर जीत लिया. सूर्या ने उसी अंदाज में बल्लेबाजी की जिस अंदाज में उन्होंने आईपीएल में बल्लेबाजी की थी. बता दें कि इस सीजन आईपीएल में सूर्यकुमार यादव ने 16 मैच में 717 रन बनाने का कमाल किया था. (Suryakumar Yadav)

