केएल राहुल नहीं, अक्षर पटेल को नंबर 5 पर भेजने के गंभीर के फैसले पर सुनील गावस्कर का आया रिएक्शन, बोले- नतीजा खराब रहा..

दूसरे वनडे में भारत को जीत मिली लेकिन कोच और कप्तान के एक फैसले को लेकर चर्चा हुई. वह थी नंबर 5 पर केएल राहुल की जगह अक्षर पटेल को बल्लेबाजी के लिए भेजना, अक्षर पटेल कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे और केवल 7 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि इसके बाद केएल राहुल आए और फिर पारी को संभालने का काम किया था. राहुल ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर पारी को संभाला. दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई, जिसने आखिरकार मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया. हालांकि कुछ क्रिकेट फैंस ने हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल के उस फैसले पर सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने राहुल से पहले अक्षर पटेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा था, लेकिन भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने इस फैसले का बचाव किया.

मैच के बाद सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर बात करते हुए गावस्कर ने समझाया, "जब कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज आता है, तो गेंदबाजों को थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उन्हें दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए तय की गई लाइन और लेंथ में बदलाव करना पड़ता है. ऐसा करने के चक्कर में, दाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ भी लाइन थोड़ी बदल सकती है, जिससे रन बनने के मौके बढ़ जाते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "इस सोच में कुछ भी गलत नहीं था, अगर अक्षर रन बना देते, तो आप कहते कि कोच और कप्तानी की रणनीति कितनी शानदार थी. कभी-कभी ऐसे फैसले काम कर जाते हैं और कभी नहीं, और इस बार यह काम नहीं किया. साथ ही, टीम को यह भी पता था कि अक्षर के बाद केएल राहुल जैसा भरोसेमंद बल्लेबाज मौजूद है. इसीलिए कभी-कभी ऐसे प्रयोग किए जाते हैं."

इससे पहले भी मुश्किल परिस्थितियों में अक्षर को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा जा चुका है. टी-20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां अक्षर ने विराट कोहली के साथ मिलकर एक अहम साझेदारी निभाई थी.

इसके अलावा, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने वाले पूरे टूर्नामेंट के दौरान भी अक्षर को राहुल से पहले, नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था.

दूसरे वनडे मैच में, राहुल और श्रेयस ने 30 रन जोड़े, 26 ओवर के बाद भारत का स्कोर 113/7 था, तभी बारिश के कारण मैच में रुकावट आ गई. इसके बाद DLS नियम के तहत भारत को 4 रन से विजेता घोषित किया गया.

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