T20 World Cup 2026: 'स्ट्रीट-स्मार्ट क्रिकेटर', कब, कैसे और कहां खेलना है सब जनता है, गावस्कर ने इस भारतीय स्टार की जमकर की तारीफ

Sunil Gavaskar Praise Tilak Varma Batting vs USA T20 World Cup 2026: डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने शनिवार को वानखेड़े स्टेडियम में USA पर 29 रन की रोमांचक जीत के साथ अपने घरेलू वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत की.

Sunil Gavaskar Praise Tilak Varma Batting vs USA T20 World Cup 2026: ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में USA के खिलाफ भारत की मुश्किल जीत पर पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने तारीफ और सटीक विश्लेषण किया है. उन्होंने तिलक वर्मा की समझदारी की तारीफ की और यह भी बताया कि नामीबिया के खिलाफ अगले मैच में उन्हें भारत से क्या उम्मीदें हैं. डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने शनिवार को वानखेड़े स्टेडियम में USA पर 29 रन की रोमांचक जीत के साथ अपने घरेलू वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत की. पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहे जाने के बाद, भारत एक मुश्किल पिच पर 77/6 पर सिमट गया, लेकिन जवाबी हमले वाली पारी की बदौलत 161/9 तक पहुंचने में कामयाब रहा.

USA ने लक्ष्य का पीछा करते हुए कुछ समय के लिए खतरा पैदा किया, लेकिन आखिरकार उन्हें 132/9 पर रोक दिया गया. जहां कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाबाद 84 रन और मोहम्मद सिराज के 3/29 निर्णायक साबित हुए, वहीं गावस्कर ने दबाव में परिपक्वता दिखाने के लिए तिलक वर्मा की खास तौर पर तारीफ की.

"तिलक वर्मा एक बहुत ही स्ट्रीट-स्मार्ट क्रिकेटर हैं. वह न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी कौशल या शॉट्स की रेंज के लिए, बल्कि यह जानने के लिए भी बहुत प्रभावशाली रहे हैं कि उन्हें कब, कैसे और कहां खेलना है. उन्होंने यह USA के खिलाफ दिखाया. वह दूसरे ओवर में बल्लेबाजी करने आए, जब टीम के मुख्य आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आउट हो गए थे. उस समय, तिलक जानते थे कि उन्हें जवाबी हमला करने की जरूरत है, लेकिन बिना बड़ा जोखिम उठाए," गावस्कर ने JioStar से बात करते हुए कहा.

"वह बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं हो रहे थे, बल्कि सोच-समझकर मौके ले रहे थे. उन्होंने मिड-ऑन के ऊपर से एक चिप शॉट खेला क्योंकि उन्हें पता था कि फील्डर सर्कल के अंदर है. वह छक्का मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, सिर्फ चौका. तिलक उस तरह के खिलाड़ी हैं जो आपके साथ टिके रहेंगे. हमने यह एशिया कप फाइनल में भी देखा था, जहां उन्होंने समय लिया और फिर आखिर में धमाका किया. इसलिए, अगर उनके जैसा कोई खिलाड़ी पहले छह ओवर में आता है और 14वें या 15वें ओवर तक क्रीज पर रहता है, तो आप काफी हद तक पक्का हो सकते हैं कि भारत 200 रन के करीब पहुंच जाएगा," पूर्व भारतीय कप्तान ने आगे कहा.

चोटों और बीमारी के कारण जसप्रीत बुमराह सहित प्रमुख खिलाड़ियों के बाहर होने के बाद भारत टूर्नामेंट में दबाव में उतरा था. शुरुआती विकेट गिरने से कमजोरियां सामने आईं, लेकिन रिकवरी ने एक मुश्किल ग्रुप में एक अहम शुरुआत पक्की की.

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के साथ भारत के मैच के बारे में बात करते हुए, गावस्कर का मानना ​​है कि टीम का बैलेंस काफी हद तक बुमराह की फिटनेस पर निर्भर करेगा, जैसा कि उन्होंने कहा, "टीम मैनेजमेंट जाहिर तौर पर जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर ध्यान देगा. वे शायद मैच से पहले उन्हें नेट्स में ज़्यादा गेंदबाजी करवाना चाहेंगे. अगर बुमराह फिट हैं, तो वह टीम में वापस आ जाएंगे. मुझे कोई और बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है. हमें देखना होगा कि मोहम्मद सिराज या अर्शदीप सिंह उनके लिए जगह बनाते हैं या नहीं. हो सकता है कि वे अर्शदीप, बुमराह और सिराज के बीच रोटेशन करें ताकि टूर्नामेंट के दूसरे हाफ के लिए सभी फ्रेश रहें."

"बैटिंग के मामले में, मुझे कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है. वे बस बल्लेबाजों से बेहतर स्कोर की उम्मीद करेंगे और वे निश्चित रूप से चाहेंगे कि अभिषेक शर्मा 70, 80, या 90 रनों की एक बड़ी, तेज पारी खेलें. अभिषेक की खासियत यह है कि जब वह एक मैच में जल्दी आउट हो जाते हैं, तो वह अक्सर अगले मैच में बड़ा स्कोर करते हैं और मुझे लगता है कि जब भारत नामीबिया के साथ खेलेगा तो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उनके बल्ले से एक शानदार पारी देखने को मिलेगी," गावस्कर ने कहा.

