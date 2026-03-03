IND vs ENG: 'सबसे बेहतरीन T20 पारी', इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में फिर बोलेगा संजू सैमसन का बल्ला! दिग्गज गावस्कर ने ऐसे बढ़ाया हौसला

Sunil Gavaskar on Sanju Samson; IND vs ENG Semi-Final T20 World Cup 2026: भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का मानना है कि संजू सैमसन की प्लेइंग इलेवन में वापसी यह दिखाती है कि टीम इंडिया सही समय पर सही संतुलन हासिल कर रही है. 2026 मेन्स T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ने से पहले यह टीम के लिए सकारात्मक संकेत है. मुकाबला मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है और गावस्कर के अनुसार भारत की टीम इस वक्त पीक फॉर्म में नजर आ रही है.

सैमसन ने मौके को बनाया यादगार

संजू सैमसन को सुपर-8 में मौका मिला और उन्होंने इसे दोनों हाथों से भुनाया. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ 196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सैमसन ने सिर्फ 50 गेंदों पर नाबाद 97 रन ठोक दिए. उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने पांच विकेट से जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में जगह पक्की की. गावस्कर ने कहा कि कभी-कभी टीम में एक बदलाव पूरे संतुलन को बदल देता है. सैमसन की वापसी भी कुछ ऐसी ही रही. उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ अच्छी शुरुआत दी, जिससे पावर प्ले में लगातार विकेट गिरने की समस्या पर रोक लगी.

लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन से मिला फायदा

ग्रुप स्टेज में भारत ज्यादातर बाएं हाथ के ओपनर्स के साथ उतरा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद टीम मैनेजमेंट ने बदलाव किया. सैमसन को वापस लाकर राइट-लेफ्ट ओपनिंग कॉम्बिनेशन बनाया गया, जिसका असर साफ दिखा. गावस्कर के मुताबिक, इससे बल्लेबाजी में संतुलन आया और टीम की शुरुआत मजबूत हुई. उन्होंने कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि टीम की चीजें सही जगह पर बैठ गई हैं.

हाल के समय की बेहतरीन T20 पारी

गावस्कर ने सैमसन की 97 रन की पारी को हाल के समय की सबसे बेहतरीन T20 पारियों में से एक बताया. उन्होंने खास तौर पर इस बात की तारीफ की कि सैमसन अंत तक टिके रहे और टीम को जीत दिलाकर लौटे. उनके अनुसार, सैमसन ने बेवजह जोखिम नहीं लिया और अपनी ताकत के हिसाब से सीधे शॉट खेलते रहे. उन्होंने रिवर्स स्वीप या स्कूप जैसे अनावश्यक शॉट्स से परहेज किया और सामान्य क्रिकेटिंग शॉट्स पर भरोसा रखा.

इंग्लैंड भी शानदार फॉर्म में

इंग्लैंड की टीम भी बेहतरीन लय में है. हैरी ब्रूक की कप्तानी में टीम ने सुपर-8 के सभी मुकाबले जीते हैं. गावस्कर का मानना है कि सेमीफाइनल एक हाई-वोल्टेज मुकाबला होगा क्योंकि दोनों टीमें संतुलित हैं और उनके पास अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि भारत और इंग्लैंड दोनों पीक पर हैं, ऐसे में यह मुकाबला अंत तक रोमांचक रह सकता है.

सेमीफाइनल से पहले सकारात्मक संकेत

वानखेड़े में भारत के पिछले नॉकआउट रिकॉर्ड को लेकर पूछे गए सवाल पर गावस्कर ने कहा कि हर टूर्नामेंट एक नई कहानी लेकर आता है. यह नई टीम है और उन्हें भरोसा है कि भारत फाइनल तक पहुंचने की क्षमता रखता है. सैमसन की फॉर्म में वापसी, बल्लेबाजी संतुलन और टीम का आत्मविश्वास ये सभी बातें इशारा कर रही हैं कि सेमीफाइनल से पहले भारत सही दिशा में बढ़ रहा है.