न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट मैच में शनिवार को शुभमन गिल शतक बनाने के काफी करीब थे, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर सके. हालांकि, उन्हें भारत के दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर से खूब तारीफ मिली. 98 रन पर बल्लेबाजी कर रहे गिल को जैकब डफी ने आउट किया. न्यूजीलैंड के इस तेज गेंदबाज की गेंद अंदर की तरफ आई, गिल के पैड से टकराई और फिर स्टंप्स पर जा लगी. भारतीय कप्तान महज दो रन से अपना शतक चूक गए और निराश होकर ड्रेसिंग रूम की ओर लौट गए. इस विकेट के साथ ही वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया.

गावस्कर ने गिल की जमकर तारीफ की

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर चर्चा के दौरान भारत के पूर्व बल्लेबाज ने कहा, "वह पूरी तरह से भरोसेमंद हैं और जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो काफी आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं. कभी ऐसा नहीं लगता कि वे वहां रहना नहीं चाहते. वे वहां रहना चाहते हैं क्योंकि वे रन बनाना चाहते हैं. पहली ही गेंद से वे एकदम अडिग और अभेद्य लग रहे थे."

उसी चर्चा के दौरान न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज साइमन डूल ने भी गिल की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा, "टेस्ट मैच में शतक मायने रखते हैं. लेकिन जब आप कप्तान होते हैं, तो सबसे अहम जीत होती है. अगर भारत यह टेस्ट मैच जीत जाता है, तो कप्तान के तौर पर शतक न बना पाना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी. यह साफ है कि वे कप्तानी की जिम्मेदारी का आनंद ले रहे हैं. हां, वे नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने का भी मजा ले रहे हैं, और ये दोनों चीजें एक साथ हुई हैं. उन्हें बल्लेबाजी करते देखना वाकई सुखद है."

गिल की इस पारी में नौ चौके और दो छक्के शामिल थे. भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 3,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 11 शतक शामिल हैं. उन्होंने दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस फॉर्मेट में अपना डेब्यू किया था.

पिछले साल मई में गिल को भारत का टेस्ट कप्तान बनाया गया था. यह बदलाव तब हुआ जब रोहित शर्मा ने रेड-बॉल क्रिकेट (टेस्ट क्रिकेट) से संन्यास लेने का फैसला किया.

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