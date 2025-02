'अगर कोई बता दे...', सुनील गावस्कर ने बाबर आजम को दिया गुरु मंत्र, मान गए 'बॉबी' तो लगा देंगे रनों का अंबार

Sunil Gavaskar Advice Babar Azam: बाबर आजम का बल्ला इन दिनों उनसे रूठा हुआ है. यही वजह है कि लगातार वह विपक्षी टीमों के खिलाफ रनों के लिए जूझते हुए नजर आ रहे हैं. पाकिस्तानी स्टार बल्लेबाज के लगातार खराब प्रदर्शन के बीच टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने उनकी बल्लेबाजी शैली पर बड़ा बयान दिया है. यहीं नहीं उन्होंने बाबर आजम की बल्लेबाजी शैली में कुछ तकनीकी खामियां भी निकाली है. अगर वह उन तकनीकी खामियों पर काम करते हैं तो वह अपने खराब दौर से बाहर निकल सकते हैं.

@Pakistan7867869 के नाम के शख्स ने सुनील गावस्कर और बासित अली का एक वीडियो साझा किया है. जिसमें ये दोनों पूर्व दिग्गज क्रिकेटर बाबर आजम की बल्लेबाजी के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं. बातचीत के दौरान गावस्कर ने कहा, 'तकनीक के नाते आप मुझसे पूछेंगे तो बाबर को मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि अभी जो उनका स्टांस है वो बड़ा खुला हुआ स्टांस है.'

Sunil Gavaskar has an advice for King Babar Azam



“When Babar will start scoring runs again, not only Pakistan but the entire world will have funwatching that, the shot at midwicket the other day was glorious” Sunil Gavaskar@babarazam258 pic.twitter.com/JcDmHblyRE