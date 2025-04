'स्टुपिड...स्टुपिट...स्टुपिड..' सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत पर फिर छेड़ा राग, पूर्व दिग्गज बोले कि...

Sunil Gavaskar Again Comes Up With 'Stupid, Stupid, Stupid' Comment: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं. कई बार वो भारतीय खिलाड़ियों की दिल खोलकर तारीफ भी करते हैं तो गलतियों पर उनकी जमकर आलोचना भी करते हैं. दिसंबर, 2024 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान भी ऐसा ही हुआ था, जब तीसरे दिन ऋषभ पंत खराब शॉट पर आउट हो गए थे. रवींद्र जडेजा (51 गेंदों पर 17 रन) के साथ, पंत ने अच्छी शुरुआत की और कुछ चौके लगाए, लेकिन फिर लॉन्ग-लेग पर गिरते हुए लैप पुल को खेलने की ललक में उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया.

ऋषभ पंत ने जिस तरह से अपना विकेट गंवाया था, उसके देखकर सुनील गावस्कर आग बबूला हो गए थे. सुनील गावस्कर ने कमेंट्री करते हुए पंत के विकेट पर 'स्टुपिड...स्टुपिट...स्टुपिड..' कहा था. गावस्कर ने आगे कहा,"आपके लिए वहां पर दो फील्डर हैं और फिर भी आप उस शॉट के लिए गए. आपने पिछला शॉट मिस कर दिया है और देखें कि आप कहां पकड़े गए हैं. आपने डीप थर्ड मैन पर कैच किया है. यह आपका विकेट फेंकना है. भारत ऐसी स्थिति में नहीं. आपको स्थिति को भी समझना होगा. आप यह नहीं कह सकते कि यह आपका स्वाभाविक खेल है. मुझे खेद है कि यह आपका स्वाभाविक खेल नहीं है. यह एक बेवकूफी भरा शॉट है. यह आपका स्वाभाविक खेल है. टीम बुरी तरह गिर गई. उसे उस (भारतीय) ड्रेसिंग रूम में नहीं जाना चाहिए, उसे दूसरे ड्रेसिंग रूम में जाना चाहिए."

मंगलवार को लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2025 के खेल से पहले सुनील गावस्कर ने फिर से 'बेवकूफी, बेवकूफ, बेवकूफ' टिप्पणी की. जब उनसे लखनऊ की आक्रामक बल्लेबाजी के बारे में पूछा गया, तो गावस्कर ने कहा,"काश आपने मुझसे यह सवाल कुछ समय पहले पूछा होता क्योंकि मैंने ऋषभ पंत के साथ थोड़ा समय बिताया है, और मैंने उनसे निश्चित रूप से पूछा होता कि क्या यही कारण है कि आप लोग ऐसा खेल रहे हैं. हो सकता है कि उन्होंने जवाब दिया होता, स्टुपिड, स्टुपिड, स्टुपिड भरा सवाल."

सुनील गावस्कर ने आगे कहा,"मुझे लगता है कि जब आप निकोलस पूरन और मिशेल मार्श को देखते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से आक्रामक खिलाड़ी होते हैं. मुझे लगता है कि वे इसी तरह से खेलते हैं और यह देखना बहुत रोमांचक है. और फिर ऋषभ पंत भी निचले क्रम में आ रहे हैं. इसलिए उनके पास वास्तव में बल्लेबाजी है, और वे स्पष्ट रूप से यह जानते हैं. देखिए, अगर उनके पास आपके तेज गेंदबाज नहीं हैं, तब आपको निश्चित रूप से अपने अन्य गेंदबाजों को अच्छा दिन न होने की स्थिति में राहत देने के लिए बोर्ड पर अधिक रन बनाने की आवश्यकता होगी."

