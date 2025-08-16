विज्ञापन
इस दिग्गज के कारण स्टीव वॉ बने बेहतर खिलाड़ी, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने किया खुलासा

Steve Waugh react on Bob Simpson; स्टीव वॉ ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "बॉब सिम्पसन से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को किसी ने नहीं दिया. कोच, खिलाड़ी, कमेंटेटर, लेखक, चयनकर्ता, मार्गदर्शक और पत्रकार के तौर पर उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के उत्थान और टीम को सर्वश्रेष्ठ बनाने में बड़ी भूमिका निभा

इस दिग्गज के कारण स्टीव वॉ बने बेहतर खिलाड़ी, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने किया खुलासा
Who is Bob Simpson
  • बॉब सिम्पसन का 89 वर्ष की आयु में सिडनी में निधन हो गया, वे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज थे
  • वॉ ने सिम्पसन को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को सर्वश्रेष्ठ बनाने में योगदान के लिए सबसे बड़ा क्रिकेट कोच बताया.
  • बॉब सिम्पसन ने 62 टेस्ट और 2 वनडे मैच खेले, 10 शतक और 27 अर्धशतक बनाकर 4,869 रन बनाए थे.
Steve Waugh on Bob Simpson: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान बॉब सिम्पसन (Bob Simpson) का शनिवार को निधन हो गया.  पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज स्टीव वॉ ने अपने करियर और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में बॉब सिम्पसन के योगदान की प्रशंसा की.  स्टीव वॉ ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "बॉब सिम्पसन से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को किसी ने नहीं दिया. कोच, खिलाड़ी, कमेंटेटर, लेखक, चयनकर्ता, मार्गदर्शक और पत्रकार के तौर पर उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के उत्थान और टीम को सर्वश्रेष्ठ बनाने में बड़ी भूमिका निभा." वॉ ने लिखा कि वह खेल के अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने की इच्छा रखने वाले सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट कोच थे.उन्होंने मुझे एक बेहतर खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को महान बनाया. 

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच शनिवार को होने वाले तीसरे टी20 मैच से पहले उन्हें मौन रहकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने हाथ पर काली पट्टी भी बांधेगी. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक बॉब सिम्पसन का निधन 89 साल की उम्र में शनिवार को सिडनी में हो गया. बॉब सिम्पसन ने 1957 से लेकर 1978 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 62 टेस्ट और 2 वनडे मैच खेले. टेस्ट मैचों में 10 शतक और 27 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 4,869 रन बनाए। उनके नाम तिहरा शतक लगाने की उपलब्धि है. उनका सर्वाधिक स्कोर 311 था। इसके अलावा 71 विकेट भी उन्होंने लिए थे। वहीं, वनडे में उन्होंने 36 रन बनाए थे और 2 विकेट लिए थे. 

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बॉब का रिकॉर्ड असाधारण है। 257 प्रथम श्रेणी मैचों में 60 शतक और 100 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 21,029 रन बनाए थे। इसके अलावा उन्होंने 349 विकेट भी लिए थे.

सिम्पसन ने 39 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की थी। वह 1986 से 1996 तक ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच रहे। ऑस्ट्रेलिया ने 1987 का विश्व कप, 1989 में इंग्लैंड में एशेज, और 1995 में वेस्टइंडीज के खिलाफ विदेशी सीरीज उनकी कोचिंग में जीती थी.
 

