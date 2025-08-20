'आलोचक जस्सी के बारे में....', कैफ ने बुमराह के आलोचकों को किया आगाह, तमाम वजहें गिना दीं

Mohammad Kaif on Bumrah: भारत की एशिया कप टीम की घोषणा के बाद, पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने इंग्लैंड में चौथे मैनचेस्टर टेस्ट में फिटनेस से जूझने के बाद तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह की टी20I टीम में वापसी का स्वागत किया और अपने आलोचकों से कहा कि वे 'भारत के होनहार हीरे' के बारे में 'ज़रा संभलकर बोलें.' बुमराह एक साल से ज़्यादा समय तक लाल गेंद से खेलने के बाद टी20I टीम में वापसी कर रहे हैं, जिसके दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दौरों में भी हिस्सा लिया था. ऑस्ट्रेलिया में 32 विकेट लेकर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करने के बाद, बुमराह ने इंग्लैंड दौरे के दौरान तीन मैचों में 14 विकेट लिए, जिनमें दो बार पांच विकेट भी शामिल थे. हालांकि, पूरी श्रृंखला में नई गेंद से उनकी कमज़ोरी और चौथे मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान फिटनेस संबंधी समस्याओं ने एक बार फिर उनके कार्यभार और भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय एशिया कप खेलने पर सवाल खड़े कर दिए.

तेज गेंदबाज़ की वापसी के बारे में बात करते हुए कैफ ने कहा, 'कैसे बुमराह के आलोचकों ने कहा था कि हाल ही में संपन्न इंग्लैंड दौरे पर जब भी उन्होंने कोई टेस्ट मैच खेला, भारत जीत नहीं पाया. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'ज़रा सोच-समझकर बोलिए क्योंकि आपने कहा था कि इंग्लैंड में हमने जो भी मैच खेले, जब भी उन्होंने खेला, हम हार गए. आप यह भी देखिए कि उन्होंने कितने मैच खेले हैं और भारत ने उन्हें जीता है, और यह भी पता लगाइए, चाहे वह कोई भी प्रारूप हो, जब वह खेलते हैं, तो कितनी बार मैच जिताने वाला प्रदर्शन करते हैं? जाकर यह आँकड़ा भी पता लगाइए. बुमराह भारत का एक होनहार हीरा हैं आप उसकी शिकायत मत कीजिए. उस पर कोई दाग नहीं है.'

कैफ ने कहा, 'जैसा कि उन्होंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि बुमराह अपनी हालिया चोटों के बाद ज़्यादा समय तक टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे. वह सीमित ओवरों के मैच खेल सकते हैं क्योंकि उन पर काम का बोझ कम होगा और रिकवरी का समय भी काफ़ी अच्छा होगा, खासकर अगर उन्हें ओमान और यूएई जैसी छोटी टीमों के खिलाफ मैचों के दौरान आराम मिले.'

पूर्व बल्लेबाज ने कहा, 'मैंने पहले ही कहा था कि बुमराह टेस्ट मैचों में ज़्यादा समय तक नहीं खेल पाएँगे, लेकिन सीमित ओवरों के क्रिकेट में, अगर भारत एशिया कप फ़ाइनल में खेलता है, तो वह सात मैच खेल सकते हैं. वह 28 ओवर (प्रति मैच चार ओवर) गेंदबाज़ी करेंगे, और मैं दो या तीन हफ़्ते लंबे टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ. 28 ओवर गेंदबाज़ी करने में कोई समस्या नहीं है. उन्हें ठीक होने का समय मिल जाएगा. आप उन्हें ओमान या कमज़ोर टीमों के खिलाफ एक-दो मैच में आराम दे सकते हैं. कार्यभार प्रबंधन और एक ब्रेक के बाद उनका इस्तेमाल किया जाएगा. मुझे लगता है कि उन्हें चार ओवर गेंदबाज़ी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. आपको टी20 में बुमराह की ज़रूरत है क्योंकि वह अपनी गेंदबाज़ी से खेल का रुख़ बदल सकते हैं.'

हालांकि, कैफ टीम में मोहम्मद सिराज के न होने से निराशा जाहिर की. उन्होंने कहा कि उनकी खराब फॉर्म के कारण उनकी कमी खलेगी. इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने पाँच मैचों में 23 विकेट लिए थे और हर मैच में लंबे स्पैल डाले थे. भारत के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फील्डरों में से एक रहे कैफ ने कहा, 'मोहम्मद सिराज भी टीम में नहीं हैं, और जिस फॉर्म में वह थे, इंग्लैंड में जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, हर मैच में लंबे स्पैल डाले, उसकी वजह से उनकी कमी खलेगी. इतनी गेंदबाजी करने से ही आपको गेंदबाजी का अच्छा फॉर्म मिलता है. वह आईपीएल खेलते हैं और विकेट भी लिए हैं. अगर आप देखें, तो वह पहले 10-12 मैचों में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. इसलिए, मुझे आश्चर्य है कि वह 20 सदस्यीय टीम में नहीं थे.

एशिया कप के लिए भारतीय टीम

सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह रिजर्व खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल