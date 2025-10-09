'यह रोहित के साथ सलाह-मशविरा करके', गिल को मिली वनडे कप्तानी पर सौरव गांगुली ने कुछ इस अंदाज में दिया जवाब

Sourav Ganguly on Shubman Gill ODI Captaincy: पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने शुभमन गिल को भारत की एकदिवसीय टीम की कप्तानी सौंपने के फैसले का समर्थन करते हुए बृहस्पतिवार को इसे ‘उचित फैसला' बताया. गांगुली ने कहा कि रोहित शर्मा को एकदिवसीय कप्तान के पद से हटाने का फैसला संभवतः चैंपियन्स ट्रॉफी और टी20 विश्व कप विजेता कप्तान के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद किया गया होगा. टेस्ट कप्तान के रूप में गिल की पहली सीरीज में भारत ने इंग्लैंड में पांच मैच की सीरीज ड्रॉ कराई थी. गांगुली ने यहां एक कार्यक्रम के इतर कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यह रोहित के साथ सलाह-मशविरा करके किया गया है. मुझे नहीं पता कि अंदर क्या है.''

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यह एक उचित फैसला है. रोहित खेलते रह सकते हैं और इस बीच आप एक युवा कप्तान को तैयार करते रह सकते हैं. इसलिए मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती.'' भारत 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में तीन एकदिवसीय मैच खेलेगा जिसके बाद 29 अक्टूबर से पांच मैच की टी20 सीरीज खेली जाएगी. अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति का यह फैसला दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 2027 विश्व कप को देखते हुए भविष्य की ओर भी इशारा करता है जब रोहित 40 साल के हो जाएंगे और विराट कोहली 38 साल के.

गांगुली ने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि रोहित से बात की गई होगी. इसलिए मुझे नहीं पता कि यह ‘बर्खास्तगी' है या कुछ और. मुझे यकीन है कि यह आपसी बातचीत होगी क्योंकि रोहित एक बेहतरीन कप्तान रहे हैं.'' उन्होंने कहा, ‘‘पिछले दो वर्ष में उन्होंने टी20 विश्व कप जीता है. उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है इसलिए रोहित शर्मा के लिए प्रदर्शन कोई मुद्दा नहीं है.''

पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, ‘‘और मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं के दिमाग में यही बात है. जैसा कि उन्होंने पूछा कि दो साल बाद जब दक्षिण अफ्रीका में विश्व कप होगा तब वह 40 साल के हो जाएंगे.'' उन्होंने कहा, ‘‘वह टी20 क्रिकेट नहीं खेलते इसलिए वह 2026 में भारत में होने वाले विश्व कप का हिस्सा नहीं होंगे लेकिन जब वह 2027 में दक्षिण अफ्रीका जाएंगे तब वह 40 साल के हो जाएंगे और यह खेल में एक बड़ी संख्या है.'' गांगुली ने कहा, ‘‘और वह इतने लंबे समय से खेल रहे हैं इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी निश्चित है कि रोहित 40 साल की उम्र में खेलेंगे या नहीं. इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह सबसे बुरा फैसला है. ऐसा सबके साथ होता है.''

उन्होंने कहा, ‘‘भविष्य में भी कोई अपवाद नहीं होगा. 10 साल बाद जब शुभमन गिल 40 के करीब पहुंचेंगे और 12,000-13,000 रन बना चुके होंगे तो उन्हें भी इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, खेल में चाहे वह (रोजर) फेडरर हों, चाहे (पीट) सम्प्रास हों, चाहे (रफेल) नडाल हों, चाहे (डिएगो) माराडोना हों, सभी को एक दिन खेल को अलविदा कहना ही होता है.'' रोहित और कोहली के राष्ट्रीय टीम में भविष्य के बारे में गांगुली ने कहा कि उम्र और प्रदर्शन ही अंततः उनका भविष्य तय करेंगे लेकिन उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना होगा.

गांगुली ने कहा, ‘‘हां, 40 की उम्र बहुत होती है. यह उन पर निर्भर करता है - वह कितना फिट रहते हैं, कितना क्रिकेट खेलते हैं और कितने रन बनाते हैं. सिर्फ एक ही प्रारूप में खेलना आसान नहीं है. हां, वे आईपीएल खेलेंगे लेकिन वह भी साल में सिर्फ दो महीने.'' उन्होंने कहा, ‘‘जैसा कि मैंने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे (रोहित और विराट) कितने फिट रहते हैं और कितना अच्छा प्रदर्शन करते रहते हैं. मौका मिलने पर उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना होगा.''

गांगुली ने कहा, ‘‘क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां आपको खेलते रहना होता है - वरना आप अपनी लय, फॉर्म और तालमेल खो देते हैं. जिंदगी में यही सब कुछ है. आपको इसे खेलते रहना होगा. उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना ही होगा. अगर वे ऐसा ही करते रहे और अच्छा प्रदर्शन करते रहे तो वे भारत के लिए जरूर खेलेंगे.''

इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैच में गिल ने चार शतक के साथ 754 रन बनाए जो भारत और इंग्लैंड के बीच किसी भी टेस्ट श्रृंखला में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रन हैं. उन्होंने ग्राहम गूच के 1990 के 752 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और 1978-79 में वेस्टइंडीज के खिलाफ कप्तान के रूप में सुनील गावस्कर के 732 रन के रिकॉर्ड को तोड़ा.

कप्तान के रूप में गिल की सराहना करते हुए गांगुली ने कहा, ‘‘अभी बहुत जल्दी है. इंग्लैंड दौरे के लिए मुझे लगा कि वह शानदार हैं. मैंने पांच टेस्ट मैच की सीरीज देखी है. जिस तरह से उन्होंने खेला है और जिस तरह से उन्होंने टीम की कप्तानी की वह असाधारण है.'' उन्होंने कहा, ‘‘इसीलिए उन्हें भविष्य के लिए एकदिवसीय टीम का कप्तान बनाया गया है. एक खिलाड़ी और कप्तान दोनों के रूप में उनमें बहुत क्षमता है.''