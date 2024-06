IND vs IRE: आयरलैंड के खिलाफ भारतीय गेंदबाज़ों ने मचाया गदर तो सोशल मीडिया पर आई मिम्स की बाढ़

IND vs IRE Social Media Memes Viral: हार्दिक पंड्या (Hardik pandya Three Wickets vs IRE) की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने टी20 विश्व कप के अपने पहले मैच में आयरलैंड को 16 ओवर में 96 रन पर समेट दिया. टॉस जीतकर गेंदबाजी का भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का फैसला सही साबित हुआ. आयरलैंड के सिर्फ चार बल्लेबाज दोहरे अंक तक पहुंच सके. भारत के लिये पंड्या ने चार ओवर में 27 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को दो-दो विकेट मिले. भारत के तेज गेंदबाजों की चौकड़ी ने उछाल लेती पिच पर शानदार प्रदर्शन करते हुए टी20 विश्व कप के अपने पहले मैच में आयरलैंड को बुधवार को 96 रन पर समेट दिया .

अर्शदीप सिंह ने चार ओवर में 35 रन देकर दो विकेट लिये जबकि हार्दिक पंड्या ने 27 रन देकर तीन विकेट चटकाये . जसप्रीत बुमराह ने तीन ओवर में छह रन देकर दो विकेट लिये और मोहम्मद सिराज ने तीन ओवर में 13 रन देकर एक विकेट लिया. भारत के चौतरफा तेज आक्रमण को मिल रही स्विंग, सीम और अतिरिक्त उछाल के सामने आयरलैंड के बल्लेबाज टिककर खेल नहीं सके. भारत के लिये 16 में से 14 ओवर तेज गेंदबाजों ने फेंके. आयरलैंड के लिये जेरेथ डेलानी (14 गेंद में 20 रन ) के अलावा कोई बल्लेबाज 20 रन के पार नहीं जा सका. डेलानी की पारी की बदौलत आयरलैंड टीम 100 रन के आसपास पहुंची.

Hardik Pandya bowling for Mumbai Indians 🤡



Hardik Pandya bowling for India 😍



Only Captain Rohit Sharma knows when to send Hardik Pandya to ball. #INDvsIRE pic.twitter.com/LZ4bo1cv5A — Ctrl C Ctrl Memes (@Ctrlmemes_) June 5, 2024

इससे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. अर्शदीप ने सफेद कूकाबूरा से बेहतरीन गेंदबाजी करके सटीक लैंग्थ पकड़ी जिससे पॉल स्टर्लिंग और एंड्रयू बालबर्नी जैसे अनुभवी बल्लेबाजों को काफी मुश्किलें पेश आई. दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज ने भी दबाव बनाये रखा. दोनों सलामी बल्लेबाजों के बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी. स्टर्लिंग ने एक अच्छी लैंग्थ वाली गेंद पर बल्ला अड़ाया और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने कैच लपक लिया.