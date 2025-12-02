क्या 7 दिसंबर को होगी स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की शादी? भाई श्रवण मंधाना का रिएक्शन आया सामने

Smriti Mandhana Brother on New Wedding Date With Palash Muchhal: इंडियन स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की 23 नवंबर को होने वाली हाई-प्रोफाइल शादी पोस्टपोन कर दी गई, क्योंकि वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर के पिता सेरेमनी वाले दिन बीमार पड़ गए. स्मृति के पिता, श्रीनिवास को सांगली के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा. मुच्छल को भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. बाद में दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन दोनों परिवारों ने अभी तक रीशेड्यूल शादी की तारीख अनाउंस नहीं की है. सोशल मीडिया यूज़र्स को यह बात हैरान कर गई कि पोस्टपोन होने के बाद स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी से जुड़े सभी पोस्ट डिलीट कर दिए, हालांकि पलाश के साथ उनकी कुछ कैजुअल फोटो अभी भी हैं.

मंगलवार को, सोशल मीडिया पर दोनों की शादी की नई तारीख 7 दिसंबर को लेकर चर्चा हुई लेकिन कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई ये बस एक अफवाह थी. स्मृति के भाई श्रवण मंधाना ने हिंदुस्तान टाइम्स को इन अटकलों को खारिज करते हुए बताया, "मुझे इन अफवाहों के बारे में कोई आइडिया नहीं है. यह शादी अभी भी पोस्टपोन है." पलाश की मां, अमिता को उम्मीद है कि शादी जल्द ही हो जाएगी.

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में, अमिता ने माना कि शादी के दिन जो हुआ, उससे स्मृति और पलाश दोनों दुखी हैं. उन्होंने इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की स्टार की पलाश से शादी पूरी होने के बाद स्मृति के लिए एक खास वेलकम प्लान भी किया था.

हालांकि अचानक आए हालात ने दोनों परिवारों को बाकी रस्में टालने पर मजबूर कर दिया है, अमिता को भरोसा है कि शादी जल्द ही हो जाएगी. "स्मृति और पलाश दोनों तकलीफ में हैं... पलाश अपनी दुल्हन के साथ घर आने का सपना देखता था. मैंने एक खास वेलकम प्लान भी किया था... सब ठीक हो जाएगा, शादी बहुत जल्दी होगी."

बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर सुनील शेट्टी ने इंडियन विमेंस टीम की स्टार जेमिमा रोड्रिग्स के लिए एक दिल को छू लेने वाला मैसेज शेयर किया, जब उन्होंने इस मुश्किल समय में अपनी करीबी दोस्त और टीममेट स्मृति मंधाना के साथ रहने के लिए विमेंस बिग बैश लीग (WBBL) के चल रहे सीज़न से बाहर होने का फैसला किया.

शेट्टी ने सोशल मीडिया पर इस बात को हाईलाइट किया और इसे दोस्ती का सबसे सच्चा रूप बताया. शेट्टी ने X (पहले ट्विटर) पर एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए लिखा, "सुबह सबसे पहले यह आर्टिकल पढ़ा और मेरा दिल भर आया. जेमिमा WBBL छोड़कर स्मृति के साथ हैं. कोई बड़ा बयान नहीं, बस शांत एकजुटता. असली टीममेट्स यही करते हैं. सिंपल. सीधा. असली."