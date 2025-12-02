SMAT 2022: हार्दिक की स्टाइल में वापसी, कारनामा करने वाले सिर्फ आठवें भारतीय, पर इस वजह से विराट वेरी स्पेशल

हाल ही में सगाई करके सभी को चौंकाने वाले और लंबे ब्रेक के बाद वापसी करने वाले ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने सक्रिय क्रिकेट में चिर-परिचित अंदाज में वापसी की है. खेले जा रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हार्दिक ने बड़ौदा की पंजाब के खिलाफ जीत में नाबाद 77 रनों में 7 छक्के जड़े. इसी के साथ टी20 में छक्कों का तिहरा शतक जड़ने वाले भारत के सिर्फ आठवें बल्लेबाज बन गए. आप जान लीजिए कि यहां किस बल्लेबाज ने कितने छक्के जड़े हैं और कौन कितने नंबर पर है.

नाम छक्के पारी

रोहित शर्मा 547 450

विराट कोहली 435 297

सूर्यकुमार यादव 393 314

संजू सैमसन 364 299

एमएस धोनी 350 355

केएल राहुल 332 226

सुरेश रैना 325 319

हार्दिक पांड्या 303* 268

मगर विराट हैं आठों में सबसे स्पेशल

टी20 में तीन सौ छक्के जड़ने वाले भारत के शीर्ष आठ बल्लेबाजों में एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं. इनमें रोहित शर्मा सबसे ऊपर हैं, लेकिन जब बात प्रतिशत की आती है. मतलब कम मैचों में ज्यादा छक्के जड़ने के हिसाब से प्रतिशत निकाला जाए, तो कोहली सभी में सर्वश्रेष्ठ हैं. विराट के छक्के लगाने की दर 146.46 प्रतिशत दर है. वहीं हार्दिक पांड्या की दर 113.05 और रोहित शर्मा के छक्के लगाने की प्रतिशत दर 121.55 है.



