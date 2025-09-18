SL vs AFG: 6, 6, 6, N, 6, 6, W1...मोहम्मद नबी के बल्ले से निकली प्रलय, बनेगी मैच का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट

Afghanistan vs Sri Lanka: यूएई में एशिया कप (Asia Cup 2025) में वीरवार को श्रीलंका और अफगानिस्तान (SL vs AFG) के बीच खेले गए मुकाबले में पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी (Mohammad Nabi) ने आखिरी पलों में अफगानिस्तान को ऐसा जबर्दस्त टॉनिक दिया, जो श्रीलंका को बहुत ही भारी पड़ सकता है. एक समय अफगानिस्तान के 7 विकेट 17.1 ओवरों में गिर गए थे और उसका स्कोर 111 रन था. लेकिन यहां से मोहम्मद नबी के बल्ले से ऐसी प्रलय निकली कि ऐसा लगा कि मानो श्रीलंका के हाथ से मैच ही चला गया. नबी ने यहां से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 22 गेंदों पर 3 चौकों और 6 छक्कों से 60 रन बनाए. और इसने अफगानिस्तान के स्कोर को एकदम रॉकेट बनाते हुए कोटे के 20 ओवरों में 114 से देखते ही देखते 169 रन तक पहुंचा दिया.

Mohammad Nabi hits 5 Consecutive sixes in last over.🥶🔥 #AFGvSL pic.twitter.com/XM3JuU8FFg — U' (@toxifyy18) September 18, 2025

टर्निंग प्वाइंट बनेगा यह आखिरी ओवर!

वास्तव में मोहम्मद नबी आखिरी ओवर में इतिहास रचने से बस एक शॉट दूर रह गए. एक वह 22 साल के लेफ्टी स्पिनर वेलालागे के ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ देते, तो वह एक ओवर में छह छक्के जड़ने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन जाते. इस ओवर में नबी ने एक के बाद एक पांच छक्के जड़ते हुए ओवर में 32 रन बटोरकर मुकाबले में बड़ा अंतर पैदा कर दिया. और अफगानिस्तान पारी का यह आखिरी ओवर श्रीलंका की हार का सबब भी बन सकता है.

तुषारा से सारा आकर्षण छीन ले गए नबी

क्रिकेट में चंद ओवर क्या से क्या कर देते हैं, इस बात सबूत एक बार फिर से दिखाई पड़ा. तब तक श्रीलंकाई पेसर नुवान तुषाार 4 ओवरों में 18 रन देकर 4 विकेट चटकाकर कमेंट्री-बॉक्स और फैंस के बीच चर्चा का विषय बने हुए थे, लेकिन फिर मोहम्मद नबी ने निचले क्रम में बल्ले मचाई तबाही से पूरा आकर्षण अपने इर्द-गिर्द समेट लिया. और यह एक ऐसी पारी रही, जो मुकाबले का टर्निंग प्वाइंट भी बन सकती है.