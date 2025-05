IPL 2025: ये खिलाड़ी बनेगा तीनों फार्मेंट में टीम इंडिया का अगला सुपरस्टार, न्यूजीलैंड दिग्गज की बड़ी भविष्यवाणी

Simon Doull on Team India Next Superstar of All Format: आईपीएल 2025 का 64वां मुकाबला गुजरात टाइटंस (जीटी) और लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया. मिशेल मार्श की ताबड़तोड़ 117 रनों की शतकीय पारी की बदौलत एलएसजी ने इस मुकाबले में 33 रनों से जीत दर्ज की. 236 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जीटी की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे साई सुदर्शन (21) और कप्तान शुभमन गिल (35) बड़ा स्कोर नहीं बना सके. हालांकि, बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम ने सधी शुरुआत की.

तीसरे नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर (33) और रदरफोर्ड (38) ने भी तेजी से रन जुटाए. पांचवें नंबर पर आए शाहरुख खान ने 29 गेंदों पर तेजी से 57 रन बनाए और टीम को लक्ष्य के नजदीक ले जाने की कोशिश की. हालांकि, इसके बाद कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका और पूरी टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी. लखनऊ की तरफ से विल ओ'रूर्के ने सर्वाधिक तीन विकेट चटकाए. उनके अलावा आवेश खान और आयुष बडोनी को दो-दो सफलता मिली, जबकि आकाश सिंह और शाहबाज अहमद ने एक-एक विकेट चटकाए.

पूर्व कीवी क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर सायमन डूल ने युवा भारतीय बल्लेबाज़ साइ सुदर्शन की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा है कि सुदर्शन आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले स्टार खिलाड़ी बन सकते हैं. आईपीएल 2025 से पहले और भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ को ध्यान में रखते हुए डूल का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है. सुदर्शन के बल्लेबाजी के पास तकनीक, संयम और आक्रामकता तीनों का बेहतरीन संतुलन है, जो उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सफल बना सकता है.

साइ सुदर्शन ने हाल के दिनों में घरेलू क्रिकेट और आईपीएल दोनों में शानदार प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है. दिग्गजों की भी मानें तो अगर उनका फॉर्म ऐसा ही बरकरार रहा, तो वे जल्द ही भारत की टेस्ट, वनडे और टी20 टीम में अहम भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं.