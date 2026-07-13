विज्ञापन
विशेष लिंक

विंबलडन में करोड़ो का आउटफिट पहने नजर आए शुभमन गिल? जानें कितनी हैं घड़ी की कीमत

शुभमन गिल हाल ही में विंबलडन में नजर आए थे, जहां वह सचिन तेंदुलकर के साथ दिखे थे. चर्चाएं गिल के स्टाइल को लेकर थी और फैंस का अंदाजा है कि उनके आउटफीट की कीमत एक करोड़ के आस-पास रही.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
विंबलडन में करोड़ो का आउटफिट पहने नजर आए शुभमन गिल? जानें कितनी हैं घड़ी की कीमत
Shubman Gill Wimbledon outfit

भारतीय क्रिकेट कप्तान शुभमन गिल का विंबलडन में दिखना मैदान पर उनके खेल जितनी ही चर्चा का विषय बन गया है. विंबलडन के 'रॉयल ​​बॉक्स' में शुभमन गिल का सचिन तेंदुलकर और अंजली तेंदुलकर के साथ दिखना, दिग्गज रोजर फेडरर के साथ उनकी बातचीत के साथ साथ  गिल का ड्रेसिंग स्टाइल सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया. स्टाइलिश लूक में नजर आए शुभमन गिल को लेकर दावा किया जाने लगा कि उनकी आउटफीट की कीमत एक करोड़ के आस-पास थी. जिसमें राल्फ लॉरेन, क्रिश्चियन लुबोटिन, कार्टियर और रोलेक्स जैसे लग्ज़री ब्रांड्स के नाम शामिल थे.

सवाल होता है कि क्या शुभमन गिल के आउटफीट की कीमत वाकई में एक करोड़ थी. सोशल मीडिया के दावों को अगर सच्चाई मान भी लिया जाए तो गिल के आउटफीट की कीमत 1 करोड़ के आस-पास उनके ट्राउजर या टाई की वजह से नहीं बल्कि घड़ी की वजह से है. 

विंबलडन में गिल अपने आउटफीट को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं.

X@wrendom

गिल ने निश्चित रूप से प्रीमियम फैशन आइटम पहने थे, जिनकी कीमत हजारों में थी. लेकिन अकेले घड़ी की कीमत 96 लाख से आस-पास है. 

Latest and Breaking News on NDTV

दावों की मानें तो शुभमन गिल ने रोलेक्स कॉस्मोग्राफ डेटोना मॉडल पहना थी. बता दें, इस घड़ी की बाजार कीमत 90 लाख रुपये की है. अगर घड़ी की कीमत को जोड़ दिया जाए तो गिल का आउटफीट एक करोड़ का होता है. 

अगर गिल के कपड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने राल्फ लॉरेन का ब्लेजर पहना था, जिसकी कीमत 3.4 लाख होती है, जबकि जो शर्ट उन्होंने पहनी थी, वह राल्फ लॉरेन की बताई जा रही है जिसकी कीमत 17 हजार तक है. जबकि ट्राउजर, जो राल्फ लॉरेन का है, वो 77,000 का है और उनके सनग्लासेस 1.03 लाख के हैं.  गिल जो जूते पहन कर आए थे, वो क्रिस्टियन लॉबोटिन कंपनी के थे, जो 85 हजार के आते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Shubman Singh Gill, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com