टीम इंडिया की किस्मत अच्छी, वक्त रहते वायरल को निपटा देंगे शुभमन गिल, एशिया कप में रहेंगे फिट

बताया जा रहा है शुभमन गिल इन दिनों रिकवरी के दौर में हैं. उम्मीद जताई जा रही है एशिया कप से पहले वह फिट हो जाएंगे.

टीम इंडिया की किस्मत अच्छी, वक्त रहते वायरल को निपटा देंगे शुभमन गिल, एशिया कप में रहेंगे फिट
Shubman Gill
  • एशिया कप से पहले दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच जारी हैं जिसमें कई दिग्गज खिलाड़ी अनुपस्थित हैं
  • शुभमन गिल को वायरल बुखार के कारण दलीप ट्रॉफी से बाहर होना पड़ा है और वे जल्द ही रिकवरी में हैं
  • एशिया कप के लिए चुनी गई टीम के कई खिलाड़ी दलीप ट्रॉफी में नहीं खेल रहे हैं
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

9 सितंबर से शुरू होनेवाले एशिया कप से 12 दिनों पहले बेंगलुरु में दलीप ट्रॉफी के दोनों क्वार्टर फाइनल मैच खेले जा रहे हैं. रेड बॉल के इस चार दिनों के जोनल टूर्नामेंट से एशिया कप के ज्यादातर दिग्गज बाहर हैं. बड़ी बात ये है कि टीम के उपकप्तान शुभमन गिल को इस टूर्नामेंट से बीमारी की वजह से बाहर होना पड़ रहा है.

वायरल की वजह से बाहर हुए गिल

टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल को अचानक वायरल बुखार हो गया है और उन्हें दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है. माना जा रहा है कि वो एशिया कप से पांच दिनों पहले टीम प्रैक्टिस में शामिल हो जाएंगे. दरअसल कहा जा रहा है कि गिल इन दिनों रिकवरी के दौर में हैं. ख़बरों के मुताबिक दलीप ट्रॉफी से टीम इंडिया के टी-20 उपकप्तान शुभमन गिल के अलावा अभिमन्यु ईश्वरन और ध्रुव जुरेल भी क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए हैं.

क्या कर रहे हैं टीम इंडिया के दिग्गज? 

एशिया कप जाने वाली टीम के उपकप्तान शुभमन गिल फिट होते तो नॉर्थ ज़ोन की अगुआई कर सकते थे. फिलहाल दलीप ट्रॉफी की चारों टीमों में एशिया कप के लिए चुने गए सिर्फ़ तीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा नॉर्थ ज़ोन की टीम का हिस्सा हैं. जबकि, सेंट्रल ज़ोन के कुलदीप यादव इस टूर्नामेंट में मैदान पर नज़र आ रहे हैं. रिंकू सिंह यूपी टी20 लीग में धमाका कर रहे हैं जबकि संजू सैमसन केरल क्रिकेट लीग में धूम मचाकर प्लेइंग XI का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं. 

कब होगा अभ्यास, कब जाएगी टीम?

ख़बरों के मुताबिक टीम इंडिया सितंबर महीने के पहले हफ्ते में एशिया  कप के लिए रवाना होगी. उन्हें 5-6 दिन प्रैक्टिस का भी मौक़ा मिलेगा. लेकिन 8 बार की चैंपियन टीम इंडिया कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेल रही है. जबकि, पाकिस्तान (ग्रुप-A), अफ़गानिस्तान (ग्रुप-B) और मेज़बान यूएई (ग्रुप-A) कल से ट्राई नेशन टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी. ग्रुप-B की बांग्लादेश भी हॉलैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में हिस्सा लेती नज़र आएगी. 

पाकिस्तान के लिए तैयार 

टीम इंडिया को ग्रुप-A में पाकिस्तान, ओमान और मेज़बान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ जगह मिली है. 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर अभी से ही पारा तेज़ी से चढ़ने लगा है. इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के हौसेले बुलंद हैं और टीम को लेकर फ़ैन्स में गर्माहट बढ़ती जा रही है. 

भारत-पाकिस्तान युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान मैच के मायने और अलग और बहुत बड़े हो गए हैं. दोनों टीमें फाइनल तक पहुंची तो एक ही टूर्नामेंट में ये दोनों टीमें तीन बार टकरा सकती हैं और दबाव में खेलते हुए भी दोनों टीमों में कौन किसपर भारी पड़ती है ये भी साफ हो जाने वाला है. वैसे कहने की बात नहीं कि टीम इंडिया का पलड़ा कहीं भारी नज़र आता है. 

एशिया कप की भारतीय टीम: 1. सूर्यकुमार यादव (कप्तान) 2. शुभमन गिल (उप-कप्तान), 3. अभिषेक शर्मा, 4. तिलक वर्मा, 5. हार्दिक पंड्या, 6. शिवम दुबे, 7. अक्षर पटेल, 8. जितेश शर्मा (विकेटकीपर), 9. जसप्रीत बुमराह, 10. अर्शदीप सिंह, 11. वरुण चक्रवर्ती, 12. कुलदीप यादव, 13. संजू सैमसन (विकेटकीपर), 14. हर्षित राणा और 15. रिंकू सिंह.

India, Shubman Singh Gill, Cricket
