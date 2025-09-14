विज्ञापन
IND vs PAK: मैच से पहले अभिषेक शर्मा के पिता राजकुमार शर्मा से शुभमन गिल और अर्शदीप सिंह ने पांव छूकर आशीर्वाद लिए

video of Shubman Gill Touches Abhishek Sharma's Father's Feet: शुभमन गिल और अर्शदीप सिंह शनिवार को अभ्यास सत्र के बाद अभिषेक शर्मा के पिता राज कुमार शर्मा से आशीर्वाद लेते हुए दिखाई देते नजर आए हैं. सोशल मिडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

IND vs PAK: मैच से पहले अभिषेक शर्मा के पिता राजकुमार शर्मा से शुभमन गिल और अर्शदीप सिंह ने पांव छूकर आशीर्वाद लिए
Shubman Gill Touches Abhishek Sharma's Father's Feet
  • दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मुकाबले से पहले भारतीय खिलाड़ी अभ्यास में जुटे हुए हैं
  • अभ्यास के दौरान शुभमन गिल और अर्शदीप सिंह अभिषेक शर्मा के पिता से आशीर्वाद लेते हुए नजर आए
  • सोशल मीडिया पर शुभमन गिल और अर्शदीप सिंह का यह भावुक पल तेजी से वायरल हो रहा है
Shubman Gill Touches Abhishek Sharma's Father's Feet: दुबई में होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान के हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले भारतीय खिलाड़ी जमकर अभ्यास कर रहे हैं. वहीं, अभ्यास सत्र के दौरान तीन युवा भारतीय क्रिकेटरों के बीच एक भावुक पल ने फैन्स का ध्यान खींचा है.  दरअसल, शुभमन गिल और अर्शदीप सिंह शनिवार को अभ्यास सत्र के बाद अभिषेक शर्मा के पिता राज कुमार शर्मा से आशीर्वाद लेते हुए दिखाई देते नजर आए हैं. सोशल मिडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. (Gill Greets Father-Like Figure With Warm Gesture)

भारत का पलड़ा भारी

चार महीने बाद भारत में टी20 विश्व कप को देखते हुए मुकाबला महत्वपूर्ण है. लेकिन कई साल में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच में उस तरह के उत्साह का अभाव है जो दोनों देशों के बीच मैच में अक्सर होता है जबकि यह रविवार को खेला जा रहा है.

भारत के अंतिम एकादश में शुभमन गिल, सूर्यकुमार, अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज, जसप्रीत बुमराह जैसा तेज गेंदबाज, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे  स्पिनर मौजूद हैं। कागज पर भारतीय टीम पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक दिखती है जो नए कप्तान सलमान अली आगा के नेतृत्व में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है.

एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम: सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सैम अय्यूब, सलमान मिर्जा, शाहीन आफरीदी, सुफ‍ियान मुकीम

एशिया कप के लिए भारतीय टीम :
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

Asia Cup 2025, India, Pakistan Women, Pakistan, Cricket
