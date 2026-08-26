Video: पिता भी रह गए हैरान, शुभमन गिल ने लपका मैच का सबसे शानदार कैच, बैटर यकीन नहीं कर पा रहा

Shubman Gill Superb catch viral: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कामिंदु मेंडिस का कैच लपककर धमाका कर दिया. सोशल मीडिया पर गिल के इस कैच को लेकर बात हो रही है. गिल ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर स्क्वेयर लेग पर एक करिश्माई कैच लपका, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है. दरअसल, लगातार आक्रामक शॉट खेलकर भारतीय खेमे में खलबली मचाने वाले कामिंदु मेंडिस को कृष्णा ने शॉर्ट पिच गेंद पर फंसाया, श्रीलंकाई बैटर ने शॉर्ट पिच गेंद को पुल करने की कोशिश की, गेंद पर शॉट मारने की कोशिश में टाइमिंग खराब कर बैठे, गेंद बल्ले के काफ़ी ऊपर लगी और हवा में स्क्वेयर लेग की ओर गई. ऐसे में गिल ने पीछे की तरफ भाग कर डाइव किया और कमाल का कैच पकड़कर मेंडिस की पारी का अंत कर दिया
Absolute banger by captain Gill to get India a must-needed wicket...— Shubman-Core💥 (@VihanWahi44569) August 26, 2026
gill & pk my brothaaa..wickets follow pic.twitter.com/xsODnj1HPP
बता दें जब गिल यह मैच ले रहे थे तो दर्शक दीर्घा में उनके पिता लखविंदर सिंह गिल भी मौजूद थे. ऐसे में अपने बेटे के इस करिश्माई कैच को देखकर उनका दिल गार्डन गार्डन जरूर हुआ होगा.
🚨 The father of Shubman Gill was spotted at the stadium in Colombo. pic.twitter.com/mhjt2y544Z— HIMANI 🐥 (@himanii_68) August 26, 2026
Outstanding catch from Gill! 🤯👏— lightningspeed (@lightningspeedk) August 26, 2026
Running backwards from square leg, Gill takes a brilliant catch.
Gill sprinted back, kept his eyes on the ball and dived to complete a very tough catch! 🔥🏏#SLvIND #TeamIndia #Colombo #SriLanka #WTC27 #ShubmanGill pic.twitter.com/9QRQ3ejYfQ
Outstanding from Gill. 🤯👏— lightningspeed (@lightningspeedk) August 26, 2026
Gill sprinted back, kept his eyes on the ball and dived to complete a very tough catch! 🔥🏏#SLvIND #TeamIndia #Colombo #SriLanka #WTC27 #ShubmanGill pic.twitter.com/Kxyt1STsuz
हाल के समय में गिल अपनी बल्लेबाजी के अलावा फील्डिंग में भी प्रभावित कर रहे हैं. गिल ने गाले टेस्ट मैच के दौरान कमिंदु मेंडिस का भी एक कैच लपका था जिसकी खूब तारीफ हुई थी. वह भी कैच गिल ने डाइव मारकर लपका था, कुलदीप की गेंद पर गिल ने करिश्माई कैच लेकर तहलका मचा दिया था.
मैच के बात करें तो भारत ने श्रीलंका को फॉलोऑन दिया है. भारत ने श्रीलंका पर 213 रन की बढ़त बनाई है. ये खबर लिखे जाने तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट पर 185 रन बना चुकी है.
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