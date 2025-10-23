Video: शुभमन गिल के साथ ऑस्ट्रेलिया में हुई बदतमीजी, हाथ मिलाते ही शख्स ने लगाए ‘पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे

Shubman Gill, IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कप्तान शुभमन गिल के साथ एक शख्स ने बदतमीजी कर डाली है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि गिल से हाथ मिलाने के बाद शख्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए. जिसके बाद गिल ने जो रिएक्शन दिया वह वायरल है. एडिलेड की सड़कों पर टहलते के दौरान एक शख्स गिल के पास आया, उनसे हाथ मिलाया और फिर एक वायरल वीडियो में उसे अप्रत्याशित रूप से "पाकिस्तान ज़िंदाबाद" कहते हुए सुना गया. इसके बाद गिल ने शांत रहकर जो रिएक्शन दिया उसने फैन्स का दिल जीत लिया है. हालाकि, एनडीटीवी स्वतंत्र रूप से वायरल क्लिप में सुनाई देने वाले ऑडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.

A PAKISTANI FAN TAUNTED SHUBMAN GILL IN AUSTRALIA BY SHAKING HANDS WITH HIM AND THEN SAYING "PAKISTAN ZINDABAD" IN FRONT OF HIM 😭😭😭😭

pic.twitter.com/QmTi16K0jp — 𝐀. (@was_abdd) October 22, 2025

गिल के रिएक्शन की हो रही तारीफ

गिल के साथ जो बदतमीजी हुई है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो में गिल ने इस घटना के बाद जिस शांत भाव से रिएक्ट किय़ा है. उसकी सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है. गिल ने शख्स के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया बल्कि एक शांत तरीके से इसका सामना किया. गिल ने एक बार फिर दिखा दिया कि मैदान के अंदर हो या फिर बाहर, उनका यह कूल अंदाज बरकार रहेगा.

दूसरा वनडे मैच जीतना अहम

पहले वनडे मे ंभारत को ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से हरा दिया था. अब सीरीज का दूसरा वनडे मैच आज एडिलेड में खेला जाएगा. इस मैच को जीतना बेहद ही जरूरी है. दूसरे वनडे में कोहली और रोहित पर नजर रहेगी. दोनों दिग्गज पहले वनडे में फ्लॉप रहे थे.

दूसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज.