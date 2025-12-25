विज्ञापन
विशेष लिंक

T20 वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप होने के बाद शुभमन गिल ने शुरू की कड़ी ट्रेनिंग

Shubman Gill Start Training: टी20 विश्व कप टीम से बाहर किए जाने के बाद भारत के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) स्टेडियम में कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी है.

Read Time: 2 mins
Share
T20 वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप होने के बाद शुभमन गिल ने शुरू की कड़ी ट्रेनिंग
Shubman Gill: T20 वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप होने के बाद शुभमन गिल ने शुरू की कड़ी ट्रेनिंग
  • भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में अगले साल टी20 विश्व कप होगा, जिसमें गिल को टीम से बाहर किया गया है
  • चोट के बाद शुभमन गिल ने मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी है
  • गिल ने विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब टीम के लिए खेलना शुरू किया है और दूसरे मैच में खेलने की संभावना है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप टीम से बाहर किए जाने के बाद भारत के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) स्टेडियम में कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी है. 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत का नेतृत्व करने से पहले खिलाड़ी अब घरेलू क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. गिल ने बुधवार से शुरू हुई विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब राज्य टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है. वह टीम द्वारा घोषित टीम का हिस्सा थे लेकिन पहले गेम में शामिल नहीं थे.

शुभमन गिल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पांव में चोट लगी थी. बुधवार को हुए पहले राउंड के मैच में दिल्ली और मुंबई के मैच थे और कोहली और रोहित मैदान पर उतरे थे. पहले दिन पंजाब का भी मुकाबला था, लेकिन टीम इंडिया के वनडे कप्तान पंजाब की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे. संभावना है कि वह दूसरे मैच में खेलते दिख सकते हैं क्योंकि सभी खिलाड़ियों को निर्देश है कि उन्हें कम से कम दो विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलने होंगे.


शुभमन गिल को एशिया कप के दौरान टी20 सेट में लाया गया था. गिल उपकप्तान थे. गिल करीब साल भर बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय खेल रहे थे. लेकिन उनका यह कमबैक काफी निराशाजनक रहा. गिल ने इस दौरान 15 पारियों में 24.25 की औसत से सिर्फ 291 रन बनाए. गिल के टीम में आने से चलते संजू सैमसन को टीम से बाहर होने पड़ा था. गिल के साथ साथ टीम मैनेजमेंट पर भी दबाव बढ़ रहा था और आखिरी में गिल को ना सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से बल्कि टी20 वर्ल्ड कप टीम से भी ड्रॉप करने का फैसला लिया गया. 

यह भी पढ़ें: संजू सैमसन vs ईशान किशन, कौन है T20I का विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज? देखें आंकड़े

यह भी पढ़ें: ENG vs AUS 4th Test: क्या मेलबर्न खत्म होगा इंग्लैंड की जीत का इंतजार? जानें इस मैदान पर कैसा है रिकॉर्ड

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shubman Singh Gill, Cricket, India
Get App for Better Experience
Install Now