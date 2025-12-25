T20 वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप होने के बाद शुभमन गिल ने शुरू की कड़ी ट्रेनिंग

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप टीम से बाहर किए जाने के बाद भारत के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) स्टेडियम में कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी है. 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत का नेतृत्व करने से पहले खिलाड़ी अब घरेलू क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. गिल ने बुधवार से शुरू हुई विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब राज्य टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है. वह टीम द्वारा घोषित टीम का हिस्सा थे लेकिन पहले गेम में शामिल नहीं थे.

शुभमन गिल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पांव में चोट लगी थी. बुधवार को हुए पहले राउंड के मैच में दिल्ली और मुंबई के मैच थे और कोहली और रोहित मैदान पर उतरे थे. पहले दिन पंजाब का भी मुकाबला था, लेकिन टीम इंडिया के वनडे कप्तान पंजाब की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे. संभावना है कि वह दूसरे मैच में खेलते दिख सकते हैं क्योंकि सभी खिलाड़ियों को निर्देश है कि उन्हें कम से कम दो विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलने होंगे.

Shubman Gill started training for VHT and New Zealand series 💥#shubmangill #cricketpic.twitter.com/jtCFYTXh5m — CREX (@Crex_live) December 25, 2025



शुभमन गिल को एशिया कप के दौरान टी20 सेट में लाया गया था. गिल उपकप्तान थे. गिल करीब साल भर बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय खेल रहे थे. लेकिन उनका यह कमबैक काफी निराशाजनक रहा. गिल ने इस दौरान 15 पारियों में 24.25 की औसत से सिर्फ 291 रन बनाए. गिल के टीम में आने से चलते संजू सैमसन को टीम से बाहर होने पड़ा था. गिल के साथ साथ टीम मैनेजमेंट पर भी दबाव बढ़ रहा था और आखिरी में गिल को ना सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से बल्कि टी20 वर्ल्ड कप टीम से भी ड्रॉप करने का फैसला लिया गया.

