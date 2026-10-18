शुभमन गिल का नहीं चला बल्ला, 5 गेंदों में ही खत्म हो गया खेल, मंडल ने किया क्लीन बोल्ड

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल की रणजी ट्रॉफी में बहुप्रतीक्षित वापसी निराशाजनक रही. रविवार को यहां नए पीसीए स्टेडियम में छत्तीसगढ़ के खिलाफ पंजाब के दूसरे दौर के एलीट ग्रुप बी मैच में बाएं हाथ के स्पिनर अजय मंडल ने उन्हें सिर्फ एक रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड किया. विहान मल्होत्रा ​​के धर्मेंद्रसिंह जडेजा द्वारा एलबीडब्ल्यू आउट किए जाने के बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए गिल केवल 5 गेंदों तक टिक सके. 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर अजय मंडल ने उन्हें छकाया, गेंद सीधी रही और बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधे मिडिल स्टंप पर जा लगी.

27 वर्षीय गिल ने असम के खिलाफ पंजाब का इस सीजन का पहला मैच नहीं खेला था, लेकिन न्यूजीलैंड दौरे से पहले लाल गेंद क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए वह छत्तीसगढ़ के खिलाफ मैच में खेलने उतरे. हालांकि, गिल टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वह न्यूजीलैंड दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम में शामिल हैं. इस दौरे में पांच टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, जो वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों के लिहाज से बहुत अहम हैं. इसके साथ ही, भारत की कोशिश वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल की रेस में अपनी उम्मीदें बनाए रखने की भी होगी.

हालांकि, गिल केवल 3 वनडे मैच ही खेलेंगे और आखिरी 2 मैचों में नहीं खेलेंगे, ताकि वह क्राइस्टचर्च और वेलिंगटन में होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए अच्छी तरह तैयारी कर सकें. दूसरी ओर, अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पालम के एयरफोर्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में सर्विसेज के खिलाफ बंगाल के मौजूदा मैच में नहीं खेल रहे हैं. शमी ने शनिवार को बंगाल की टीम के साथ ट्रेनिंग की थी लेकिन उनके इस मैच से बाहर रहने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

उनकी जगह उनके छोटे भाई मोहम्मद कैफ को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है. शमी ने कल्याणी में दिल्ली के खिलाफ बंगाल के पहले मैच में शानदार शुरुआत की थी, जहां उन्होंने कुल 5 विकेट लिए थे. बंगाल की टीम में तेज गेंदबाज आकाश दीप और मुकेश कुमार भी नहीं थे, जो रेड-बॉल सीरीज के लिए भारत 'ए' टीम का हिस्सा बनने न्यूजीलैंड गए हैं.

शमी पिछले और मौजूदा घरेलू सीजन में बंगाल के लिए लगातार खेलते रहे हैं. वह ईस्ट जोन की उस टीम का भी हिस्सा थे जिसने दिलीप ट्रॉफी 2026-27 जीती थी. हालांकि, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से वह भारत के लिए नहीं खेले हैं और न्यूजीलैंड के आगामी दौरे के लिए भी उन्हें एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया है.

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