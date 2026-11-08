India vs Pakistan U19 LIVE Scorecard Updates: आज U19 एशिया कप 2026 में कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे. इस महामुकाबले में वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ पर सबकी नजर रहेगी. यह मैच अल अमरात के अल अमरात क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाने वाला है. भारत और पाकिस्तान, दोनों ने ही टूर्नामेंट में अपने पहले-पहले मैच जीते हैं. भारत ने नेपाल को 10 विकेट से हराया, जबकि पाकिस्तान ने UAE को 9 विकेट से मात दी. आजका मैच में जीतने वाली टीम ग्रुप A की अंक तालिका में नंबर 1 पर पहुंच जाएगी. (LIVE SCORECARD)

दोनों टीमों के स्क्वॉड

भारत अंडर-19: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीथ, यशवर्धन सिंह चौहान (उपकप्तान), कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), रजत बघेल (विकेटकीपर), वी. यशवीर, आर्यन सावसानी, मोहित उल्वा, काव्या पटेल, शाविन विनोद और ईशान सूद

पाकिस्तान अंडर-19: फरहान यूसुफ (कप्तान), अब्दुल कादिर (विकेटकीपर), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जाहूर (विकेटकीपर), हसनैन अब्बास डार, हयाम खान, हुजैफा अहसान, जहांगीर बिलाल, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद सैयम, निकाब शफीक, रिजवानुल्लाह और उस्मान खान



Here are the LIVE scores and updates from the India vs Pakistan Men's U19 Asia Cup 2026 match:

