Shubman Gill: विराट कोहली की शानदार पारी पर ये कह कर शुभमन गिल ने जीता फैंस का दिल

Shubman Gill ने विराट के शानदार पारी के बारे में कहा

Shubman Gill on Virat and Rohit: भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) ने विराट (Virat Kohli) को बल्लेबाजी करते हुए देखकर अपने बचपन के दिनों को याद किया और अपनी शुरुआत को प्रभावशाली पारी में बदलने के लिए पूर्व भारतीय कप्तान (Gill on Virat Kohli) की तारीफ की. 23 वर्षीय शुभमन गिल ने कहा कि विराट की पारियां इस बात का मास्टरक्लास हैं कि पारी कैसे बनाई जाती है. उन्होंने यह बात तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम (Greenfield International Stadium) में श्रीलंका के खिलाफ (Shubman Gill on Ind vs Sl 3rd Odi) पहली पारी की समाप्ति के बाद बोलते हुए कही. "यह देखना आश्चर्यजनक है कि वह क्या करते है. मैंने उन्हें बचपन से देखा है और यह देखना अविश्वसनीय है कि वह क्या करते हैं. एक बार जब आप एक शुरुआत करते हैं कि इसे सौ में कैसे बदलना है और उन शतकों को 150-160 में कैसे बदलना है, यह एक सबक है." हम सीखते हैं," गिल ने कहा.