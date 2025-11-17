IND vs SA: क्या कप्तान शुभमन गिल होंगे दूसरे टेस्ट मैच का हिस्सा? फिटनेस को लेकर आया बड़ा अपडेट

Shubman Gill Latest Fitness Update IND vs SA 2nd Test: भारतीय कप्तान शुभमन गिल के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में खेलने की संभावना कम है, क्योंकि बंगाल क्रिकेट संघ के सूत्रों ने पुष्टि की है कि वह बुधवार को टीम के साथ गुवाहाटी नहीं जा रहे हैं. टीम मंगलवार को वैकल्पिक प्रशिक्षण सत्र में भाग लेगी. सूत्र ने पीटीआई को बताया, "उनकी गर्दन में तेज़ दर्द है और हमें चोट के बारे में और विस्तार से बताने की अनुमति नहीं है. उन्हें गर्दन पर कॉलर पहनना जारी रखना होगा."

सूत्रों ने आगे कहा, "उन्हें तीन-चार दिन आराम करने और हवाई यात्रा न करने की सलाह दी गई है. इस स्थिति में, उन्हें गुवाहाटी जाने की सलाह नहीं दी गई है. लेकिन हम उनके हालात पर लगातार नज़र रख रहे हैं और मंगलवार तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी."

भारतीय टीम शनिवार से शुरू होने वाले दूसरे और अंतिम टेस्ट के लिए बुधवार को गुवाहाटी रवाना होगी. मुख्य कोच गौतम गंभीर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गिल की "अभी भी जांच की जा रही है", फिजियो और मेडिकल स्टाफ द्वारा एक और दौर की जांच की जानी है.

चौथी पारी में गिल की अनुपस्थिति के कारण भारत को एक बल्लेबाज़ की कमी का सामना करना पड़ा और 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा. अगर गिल बाहर होते हैं, तो भारत के पास बी साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल जैसे विकल्प मौजूद हैं.

दिल्ली में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 87 रन बनाने वाले सुदर्शन ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए की ओर से चार पारियों में 32 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया था. कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन गिल को अस्पताल ले जाया गया था, जहा.ं भारत की पहली पारी में केवल तीन गेंदें खेलने के बाद चार रन पर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे.

तीसरे दिन की सुबह, बीसीसीआई ने पुष्टि की कि वह मैच में आगे हिस्सा नहीं लेंगे. रविवार शाम को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. गिल गर्दन में ऐंठन के कारण अक्टूबर 2024 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाए थे. उनका यह हालिया झटका ऐसे समय में आया है जब टीम उनके कार्यभार पर कड़ी नज़र रख रही है.

भारतीय कप्तान आईपीएल 2025 के बाद से लगातार सभी प्रारूपों में खेल रहे हैं और ब्रिस्बेन में अपने आखिरी टी20आई के दो दिन बाद टीम इंडिया में शामिल होने वाले चार नियमित टेस्ट खिलाड़ियों में शामिल थे.