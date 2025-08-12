यह बड़ा पुरस्कार जीतकर गिल ने रच दिया इतिहास, उपलब्धि हासिल करने वाले पहले मेल क्रिकेटर

Gill is named player of the month: हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खत्म हुई पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में बल्ले से धमाल मचाने वाले कप्तान शुभमन (Shubman Gill) ने जुलाई महीने का 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड' अवार्ड जीत कर इतिहास रच दिया है. यह कुल मिलाकर गिल का चौथा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड रहा और वह ऐसा करने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं. जुलाई महीने के लिए इस प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए गिल के साथ-साथ इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज वियान मुल्डर नामित थे, लेकिन गिल की परफॉरमेंस इन दोनों बल्लेबाजों पर कहीं भारी पड़ी और उन्होंने प्रतिष्ठित पुरस्कार अपनी झोली में डाल लिया.

जुलाई में बल्ले से निकला जलजला !

इंग्लैंड के खिलाफ जो गिल ने किया, उसकी किसी ने भी बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी. लेकिन जो फिर भारतीय कप्तान ने किया, वह मानो बल्ले से निकले जलजले से कम नहीं था. गिल ने गुजरे महीने बहुत ही असाधारण प्रदर्शन करते हुए 94.50 के औसत से 567 रन बनाए. खेली 6 पारियों में गिल ने एक दोहरे शतक के अलावा दो शतक भी बनाए.

'कुल मिलाकर गिल का चौथा पुरस्कार'

यह कुल मिलाकर शुभमन गिल के करियर का चौथा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड रहा. इससे पहले उन्होंने साल 2025 (फरवरी), 2023 (जनवरी) और इसी साल सितंबर के महीने में यह पुरस्कार अपनी झोली में डाला था. वास्तव में चौथे पुरस्कार के साथ गिल ने इतिहास रच दिया है क्योंकि वह चार बार यह पुरस्कार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हैं. वीमेंस क्रिकेटर एश गार्डनर और हैली मैथ्यूज ने भी यह उपलब्धि हासिल की है

'अवार्ड जीतकर खुश हूं'

पुरस्कार जीतने पर गिल ने कहा, 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने पर खुश हूं. इस बार इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है क्योंकि यह मुझे बतौर कप्तान मेरी पहली सीरीज में प्रदर्शन के लिए मिला है. वास्तव में, बर्मिंघम में बनाया गया दोहरा शतक बहुत ही स्पेशल रहा. मैं इसका हमेशा लुत्फ उठाऊंगा और यह इंग्लैंड दौरे में मेरी प्रमुख उपलब्धियों में से एक रहेगा.'