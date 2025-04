IPL 2025: गिल-सुदर्शन ने रचा इतिहास, आईपीएल में ये अनोखा कारनामा करने वाली टॉप जोड़ी बनी

Highest Average for an Opening Pair in IPL History GT vs RR: कप्तान शुभमन गिल के 84 तो जोस बटलर ने नाबाद 50 रन की पारी खेली जिससे गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चार विकेट पर 209 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. गिल ने चार छक्कों और पांच चौकों की मदद से 50 गेंदों पर 84 रन बनाए और साई सुदर्शन के साथ पहले विकेट के लिए 93 रन जोड़कर मजबूत आधार तैयार किया. बटलर ने अपनी पूर्व फ्रेंचाइजी पर कड़ा प्रहार करते हुए 26 गेंदों पर नाबाद 50 रन बनाते हुए चार छक्के और तीन चौके जड़े.

शुभमन गिल-साई सुदर्शन की जोड़ी ने रचा इतिहास

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में ओपनिंग साझेदारियों ने कई मुकाबलों का रुख बदला है. अगर कम से कम 500 रन जोड़ने वाली ओपनिंग जोड़ियों की बात करें, तो गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी शीर्ष पर पहुंच गई है. इस जोड़ी ने 72.41 की औसत से रन बनाए हैं, जो अब तक के आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा औसत है.

इनके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो की जोड़ी का नंबर आता है, जिन्होंने 58.38 की औसत से रन जोड़े हैं. तीसरे स्थान पर पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले मयंक अग्रवाल और केएल राहुल की जोड़ी है, जिनकी औसत साझेदारी 56.79 रन की रही है. वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स के डेवोन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी भी 54.90 की औसत साझेदारी के साथ इस सूची में शामिल है.

आईपीएल इतिहास में किसी ओपनिंग जोड़ी का उच्चतम औसत (न्यूनतम 500 रन)

72.41 - शुभमन गिल और साई सुदर्शन (GT)

58.38 - डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो (SRH)

56.79 - मयंक अग्रवाल और केएल राहुल (PBKS)

54.90 - डेवोन कॉनवे और रुतुराज गायकवाड़ (CSK)