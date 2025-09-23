श्रेयस अय्यर का चौंकाने वाला फैसला, अचानक छोड़ी भारत ए की कप्तानी

- भारत ए के कप्तान श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे बहु-दिवसीय मैच से अपना नाम वापस ले लिया है
- ध्रुव जुरेल 23 सितंबर से लखनऊ में शुरू होने वाले मैच में भारत ए की कप्तानी करेंगे .
- अय्यर ने पहले मैच के बाद निजी कारणों का हवाला देते हुए अपनी अनुपलब्धता बीसीसीआई को सूचित की और मुंबई लौट गए थे
Shreyas Iyer : भारत ए की लाल गेंद टीम के कप्तान नियुक्त किए गए श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ बहु-दिवसीय सीरीज के दूसरे और अंतिम मैच से अपना नाम वापस ले लिया है. ऐसे में ध्रुव जुरेल मंगलवार (23 सितंबर) से लखनऊ में शुरू होने वाले चार दिवसीय मैच में भारत ए की कप्तानी करेंगे. जुरेल को टीम का उप-कप्तान बनाया गया था. यह अभी स्पष्ट नहीं है कि अय्यर ने मैच से नाम वापस क्यों लिया है, लेकिन मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वह 19 सितंबर को लखनऊ में समाप्त हुए पहले मैच में टीम की कप्तानी करने के बाद लखनऊ से मुंबई लौट आए थे.
क्यों छोड़ी कप्तानी ?
ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को अपनी अनुपलब्धता की सूचना दे दी है. (Shreyas Iyer to miss India A's second test against Australia A)
India A - Playing XI #IndAvAUS #IndiaASeries pic.twitter.com/ur6R1UeBHH— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 23, 2025
आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद अय्यर के मौजूदा एशिया कप के लिए भारतीय टीम में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें टीम में जगह नहीं मिली और टूर्नामेंट के लिए उनके चयन न होने पर मीडिया में खूब बहस हुई. भारत ए के साथ हुए मैच में, जो एक बड़े स्कोर वाले ड्रॉ पर समाप्त हुआ, वह कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए और केवल आठ रन बनाकर आउट हो गए.
इस बीच, दूसरे मैच के लिए चुने गए केएल राहुल और मोहम्मद सिराज मैच के लिए लखनऊ पहुंच गए हैं. टीम की घोषणा करते समय, बीसीसीआई ने कहा था, "केएल राहुल और मोहम्मद सिराज को दूसरे बहु-दिवसीय मैच के लिए टीम में शामिल किया जाएगा और वे पहले बहु-दिवसीय मैच के बाद टीम में दो खिलाड़ियों की जगह लेंगे. "
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं