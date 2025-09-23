श्रेयस अय्यर का चौंकाने वाला फैसला, अचानक छोड़ी भारत ए की कप्तानी

Shreyas Iyer : भारत ए की लाल गेंद टीम के कप्तान नियुक्त किए गए श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ बहु-दिवसीय सीरीज के दूसरे और अंतिम मैच से अपना नाम वापस ले लिया है. ऐसे में ध्रुव जुरेल मंगलवार (23 सितंबर) से लखनऊ में शुरू होने वाले चार दिवसीय मैच में भारत ए की कप्तानी करेंगे. जुरेल को टीम का उप-कप्तान बनाया गया था. यह अभी स्पष्ट नहीं है कि अय्यर ने मैच से नाम वापस क्यों लिया है, लेकिन मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वह 19 सितंबर को लखनऊ में समाप्त हुए पहले मैच में टीम की कप्तानी करने के बाद लखनऊ से मुंबई लौट आए थे.

क्यों छोड़ी कप्तानी ?

ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को अपनी अनुपलब्धता की सूचना दे दी है. (Shreyas Iyer to miss India A's second test against Australia A)

आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद अय्यर के मौजूदा एशिया कप के लिए भारतीय टीम में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें टीम में जगह नहीं मिली और टूर्नामेंट के लिए उनके चयन न होने पर मीडिया में खूब बहस हुई. भारत ए के साथ हुए मैच में, जो एक बड़े स्कोर वाले ड्रॉ पर समाप्त हुआ, वह कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए और केवल आठ रन बनाकर आउट हो गए.

इस बीच, दूसरे मैच के लिए चुने गए केएल राहुल और मोहम्मद सिराज मैच के लिए लखनऊ पहुंच गए हैं. टीम की घोषणा करते समय, बीसीसीआई ने कहा था, "केएल राहुल और मोहम्मद सिराज को दूसरे बहु-दिवसीय मैच के लिए टीम में शामिल किया जाएगा और वे पहले बहु-दिवसीय मैच के बाद टीम में दो खिलाड़ियों की जगह लेंगे. "