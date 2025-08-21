विज्ञापन
श्रेयस अय्यर कितने करोड़ के हैं मालिक? IPL से लेकर लग्जरी कार कलेक्शन जानकर चकरा जाएगा सर

Shreyas Iyer Current Net Worth: एशिया कप 2025 के लिए घोषित भारतीय स्क्वॉड में श्रेयस अय्यर को नहीं मिला है मौका.

श्रेयस अय्यर कितने करोड़ के हैं मालिक? IPL से लेकर लग्जरी कार कलेक्शन जानकर चकरा जाएगा सर
Shreyas Iyer Net Worth

Shreyas Iyer Current Net Worth: भारतीय टीम के भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज़ श्रेयस अय्यर इन दिनों सुर्खियों में हैं. हाल ही में एशिया कप 2025 के लिए घोषित भारतीय स्क्वॉड में उन्हें शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद उनके नाम पर जमकर चर्चा हो रही है. अय्यर पिछले दो वर्षों से लगातार शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और कई मौकों पर भारत के लिए मैच विनिंग पारियां खेल चुके हैं. वनडे विश्व कप से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी तक उन्होंने अपनी बैटिंग से टीम इंडिया की जीत में बड़ा योगदान दिया है और इसके साथ ही श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब की टीम आईपीएल 2025 के फाइनल में भी पहुंची लेकिन आरसीबी के हाथों उसे हार का सामना करना पड़ा.

आईपीएल करियर और महंगी बोली से हुए मालामाल

श्रेयस अय्यर का आईपीएल सफर बेहद खास रहा है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तब दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) से की थी. साल 2012 में उन्हें 2.6 करोड़ रुपए में खरीदा गया फिर साल 2018 तक उनकी सैलरी बढ़कर 7 करोड़ रुपए हो गई. वो यहीं नहीं रूके 2022 में वे कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान बने, जिन्होंने उन्हें 12.25 करोड़ रुपए में खरीदा था. उसी सीजन उन्होंने कोलकाता टीम को खिताब जिताया और अगले साल फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज़ कर दिया जिसके बाद फिर से वो नीलामी में उतरे.

साल 2024 में पंजाब किंग्स ने उन्हें रिकॉर्ड 26.75 करोड़ रुपए में खरीदकर सबको चौंका दिया. इस डील के साथ वो आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए.

ब्रांड विज्ञापन से अय्यर करते हैं इतनी मोटी कमाई

अय्यर मैदान पर ही नहीं बल्कि विज्ञापन की दुनिया में भी बड़ा नाम हैं. वो बोट, ड्रीम11, गूगल पिक्सल, मान्यवर जैसे कई बड़े ब्रांड से जुड़े हुए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हर विज्ञापन से करीब 25-30 लाख रुपए तक कमाते हैं. एक साल में ब्रांड एंडोर्समेंट से उनकी कमाई लगभग 3-5 करोड़ रुपए के बीच होती है.

लग्जरी लाइफस्टाइल का है अय्यर को शौक

श्रेयस अय्यर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं. उनके पास मुंबई के वर्ल्ड टावर में 4 बीएचके अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत करीब 11.25 करोड़ रुपए बताई जाती है वहीं उनकी कार कलेक्शन में लैम्बोर्गिनी हुराकैन, मर्सिडीज-बेंज G63 AMG, ऑडी S5 और BMW जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं.

कितनी है श्रेयस अय्यर की कुल संपत्ति

रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रेयस अय्यर की कुल नेट वर्थ करीब 65 करोड़ रुपए है. उनकी सबसे बड़ी आय का जरिया ब्रांड एंडोर्समेंट है. इसके अलावा उन्हें बीसीसीआई से मैच फीस और आईपीएल से मिलने वाली करोड़ों की रकम से भी बड़ी कमाई होती है. सिर्फ पंजाब किंग्स के मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट से ही उन्हें 27 करोड़ रुपए की भारी राशि मिल रही है. 

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

